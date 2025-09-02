“No se aplica la meritocracia en la Selección de Ecuador”, afirma un DT de la LigaPro

La convocatoria de la Selección de Ecuador sigue causando un importante ruido en la LigaPro y en los aficionados. La ausencia de varios nombres que destacan en el campeonato nacional ha causado molestia. Ahora fue el ‘Pechón’ León el que arremetió contra Beccacece y su lista.

Tras el partido contra Delfín, el DT de Libertad fue consultado por el armado de la Selección de Ecuador para estos últimos dos partidos. Beccacece “ignoró” a jugadores como Miguel Parrales y Pedro Ortiz, siendo este último el que más molestia causó al ‘Pechón’.

“Yo la verdad me asombro totalmente de que un arquero como Pedro Ortiz no esté en la Selección. Es una cosa de locos. Yo no puedo creer eso. Hay muchos jugadores del campeonato nacional que deberían estar en la Selección. Creo que no se aplica la meritocracia”, afirmó el entrenador.

Pedro Ortiz, capitán de Emelec, es uno de los mejores arqueros del campeonato, pero no solo desde esta temporada, sino desde hace ya varios años, sin embargo, desde el mundial de 2022 el portero nunca volvió a ser convocado. Beccacece prefiere otros nombres para esta posición.

León también abrió la puerta a que se arme un equipo solo con jugadores de LigaPro, y esto aumentaría la competitividad en la Selección de Ecuador: “Si arman una selección de LigaPro, y se van a dar cuenta que hay un equipo muy competitivo. Tienen que fijarse en el torneo ecuatoriano”, agregó el entrenador de Libertad.

Los jugadores de LigaPro convocados por Beccacece

Para esta nueva lista en la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece convocó a jugadores de LigaPro como Gonzalo Valle, David Cabezas, Xavier Arreaga, Patrick Mercado, Bryan Ramírez, Darwin Guagua y Jordy Alcívar. Son los representantes del futbol ecuatoriano en una lista de 30 seleccionados.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador jugará contra Paraguay el jueves 4 de septiembre y contra Argentina el próximo martes 9 de septiembre. Estos encuentros serán los finales de ‘La Tri’ en una clasificatoria donde ya cerró su pase al mundial de 2026, siendo el quinto mundial de su historia.

