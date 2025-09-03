Gustavo Alfaro se volverá a enfrentar a la Selección de Ecuador, en las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que puede ser el partido donde Paraguay sentencie su paso al Mundial de 2026. El DT, en la rueda de prensa, previa se acordó de Ecuador con un polémico mensaje.

El entrenador se fue de la peor manera de la Selección de Ecuador, ya que tras un histórico proceso para clasificar al mundial de 2022, se esperaba que sea renovado, pero no fue así. La relación se rompió tanto entre DT y dirigencia, que hubo hasta demanda en FIFA y TAS.

Ahora Alfaro reclamó, su elegancia característica, la falta de gratitud: “Las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar como me tocó irme de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Fue un duelo de 11 meses“, comentó el entrenador.

En la rueda de prensa también se acordó como motivó a los jugadores con fotos de los otros equipos que clasificaron al Mundial de fútbol. El entrenador reveló que “espera” que la foto de los jugadores que clasificaron al Mundial sí esté en el lugar que él les prometió.

Cuando Gustavo Alfaro visitó con su Paraguay a Ecuador por las Eliminatorias, se notó que su problema nunca fue con los jugadores o la hinchada. Varias figuras de ‘La Tri’ se acercaron al entrenador y lo abrazaron en una de las imágenes inéditas del fútbol ecuatoriano.

Paraguay le hizo daño a Gustavo Alfaro

También durante su rueda de prensa, Gustavo Alfaro también conmovió a todos con su confesión de cómo la Selección de Paraguay lo ha cambiado y ayudado: “Paraguay me hizo daño, rompió mi caparazón de protección. A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho”, comentó el DT.

Los números de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro llegó a dirigir más de 35 partidos entre Copa América, Eliminatorias y Mundial de 2022. El DT llegó a 12 victorias con ‘La Tri’, 14 empates y un total de 9 derrotas. Fue despedido tras ser eliminado en grupos de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega la Selección de Paraguay vs la Selección de Ecuador?

El partido entre Paraguay y Ecuador comenzará desde las 18H30 de este jueves 4 de septiembre de 2025. A la ‘Albirroja’ le alcanza con el empate para meterse en el Mundial de 2026, mientras que la Selección de Ecuador ya llega clasificada a este encuentro.

