Emelec viene de una gran victoria contra Aucas que lo metió en la pelea por entrar al primer hexagonal del campeonato. Sin embargo, ahora el club recibe la peor de las noticias para enfrentar a Barcelona SC, después de que LigaPro le sancione a uno de sus jugadores.

Se reveló el acta de sanciones de la fecha 27 de la LigaPro, donde se confirmó que Alexander González recibió una suspensión de una fecha. Este castigo responde a que el jugador demoró su salida del campo en el partido ante Aucas y por eso no estará en el Clásico.

El jugador venezolano es una pieza clave en todo el juego de Emelec y es por largo de lo más destacado en la banda derecha. De ahí que, esta inesperada sanción de la LigaPro termine suponiendo un golpe durísimo para el ‘Bombillo’ para el Clásico del Astillero.

Ante Aucas, González puso la asistencia para que Maicon Solis marque el segundo gol. Asimismo, el jugador venezolano venía ayudando a Emelec en la banda como lateral y también lo hacía en ataque como extremo o carrilero. Duró lo estaba ocupando más en ataque.

ver también Ecuador necesita estos resultados para entrar al Bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026

Desde Emelec se tratará de apelar esta sanción y hacer que Alexander González llegue al Clásico del Astillero. De lo contrario, Duró tendrá que encontrar un jugador que pueda cumplir con el trabajo del venezolano. Aunque en la plantilla azul no hay nadie que pueda hacerlo.

Publicidad

Publicidad

ver también No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

Los números de Alexander González en esta temporada con Emelec

En esta temporada con la camiseta de Emelec, Alexander González ha jugado 25 partidos entre todas las competencias. El jugador venezolano ha sumado minutos como lateral, carrilero, volante central y hasta defensa. Lleva 1 gol y 1 asistencia. Su ausencia en el Clásico es bueno para Barcelona SC.