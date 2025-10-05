Pese a que no quieren ceder terreno en LigaPro, en Liga de Quito están pendientes de las semifinales de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ salieron con preocupación de su partido vs. U. Católica luego de que hasta cuatro jugadores sufrieran molestias y posibles lesiones.

Lisandro Alzugaray tuvo incluso que ser atendido y salió en camilla, prendiendo las alarmas si llegará en plenitud de condiciones para la ida vs. Palmeiras. El argentino es titular indiscutible.

Otro elemento del once estelar de Tiago Nunes que tuvo que ser atendido en el campo fue Bryan Ramírez. El lateral y extremo se lo notó cansado y fue golpeado en varias ocasiones.

Una de las bajas más sensibles, podría ser Gonzalo Valle, el arquero ecuatoriano se lesionó y hasta estuvo cerca de pedir el cambio. El portero viene de ser una de las figuras del equipo en todos los frentes.

Fernando Cornejo también salió con molestias físicas pero tendrá tiempo para recuperarse ya que en Libertadores recién volverá para el segundo partido. El chileno fue suspendido para la ida.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores del próximo 23 de octubre de 2025, se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

Los millones que se llevará el campeón de la Copa Libertadores

El equipo que logre ganar la final de la Copa Libertadores se llevará más de 24 millones solo por ganar el trofeo. Tanto Liga de Quito como Palmeiras ya han asegurado más de 9 millones solo por llegar hasta semifinales, entre los premios por pasar de ronda y ganar partidos.