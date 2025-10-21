Ismael Rescalvo tiene claro que seguirá en Barcelona SC para 2026 y el entrenador ya incluso habría pedido dos fichajes para la siguiente temporada. El DT ya está preparando su nuevo equipo, ya que desde su llegada a BSC no pudo armarlo por no tener una ventana de fichajes.

Ahora de acuerdo a la información de JC Radio Sports, Ismael Rescalvo ha pedido que Barcelona SC fiche a dos jugadores de Libertad, Frangoy Zambrano y el defensa Orlin Quiñónez. Ambos jugadores sostuvieron al club en esta temporada y lo llevaron a pelear en el primer hexagonal.

Frangoy Zambrano es uno de los mejores volantes de todo el fútbol ecuatoriano, con uno de los físicos también más importantes del campeonato. El volante es el líder de Libertad, sin embargo, lo más probable es que se marche a otro equipo en la siguiente temporada en la LigaPro.

Por otro lado, con Orlin Quiñónez es un lateral izquierdo que ha mostrado un gran nivel en esta temporada y se impone su contratación en Barcelona SC. Los amarillos no han logrado encontrar un lateral que pueda cumplir con las expectativas y Rescalvo ve al ecuatoriano como una opción.

Barcelona SC también quiere cerrar a los jugadores ecuatorianos incluso antes de que termine esta temporada. No obstante, esto también reflejaría un “conflicto de intereses” para los futbolistas, ya que aún deben medirse a Barcelona en el primer hexagonal.

Los números de Frangoy Zambrano en esta temporada en la LigaPro

En toda la temporada con Libertad, Frangoy Zambrano ha podido jugar ya un total de 32 partidos entre todas las competencias. El volante ecuatoriano ha sido tan regular que lleva en cancha más de 2.800 minutos, casi no estando lesionado, ha marcado 2 goles y dado 4 asistencias.

Las estadísticas de Orlin Quiñónez en toda la temporada

En todo lo que va de temporada, Orlin Quiñónez ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. Lleva 1 gol y 1 asistencia. Asimismo, ha estado sobre el cesped más de 1.800 minutos. Termina contrato a finales de 2025, al igual que Zambrano.

