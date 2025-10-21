Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Ismael Rescalvo pidió el fichaje de dos figuras de LigaPro para Barcelona SC en 2026

Barcelona SC ya piensa en 2026 y ahora revelan los dos primeros fichajes que Ismael Rescalvo pidió.

Por Jose Cedeño Mendoza

Rescalvo pidió a estos dos jugadores para Barcelona SC
© Imago/ Edit BVRescalvo pidió a estos dos jugadores para Barcelona SC

Ismael Rescalvo tiene claro que seguirá en Barcelona SC para 2026 y el entrenador ya incluso habría pedido dos fichajes para la siguiente temporada. El DT ya está preparando su nuevo equipo, ya que desde su llegada a BSC no pudo armarlo por no tener una ventana de fichajes.

Ahora de acuerdo a la información de JC Radio Sports, Ismael Rescalvo ha pedido que Barcelona SC fiche a dos jugadores de Libertad, Frangoy Zambrano y el defensa Orlin Quiñónez. Ambos jugadores sostuvieron al club en esta temporada y lo llevaron a pelear en el primer hexagonal.

Frangoy Zambrano es uno de los mejores volantes de todo el fútbol ecuatoriano, con uno de los físicos también más importantes del campeonato. El volante es el líder de Libertad, sin embargo, lo más probable es que se marche a otro equipo en la siguiente temporada en la LigaPro.

Por otro lado, con Orlin Quiñónez es un lateral izquierdo que ha mostrado un gran nivel en esta temporada y se impone su contratación en Barcelona SC. Los amarillos no han logrado encontrar un lateral que pueda cumplir con las expectativas y Rescalvo ve al ecuatoriano como una opción.

“Tiene que irse”: Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo

ver también

“Tiene que irse”: Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo

Barcelona SC también quiere cerrar a los jugadores ecuatorianos incluso antes de que termine esta temporada. No obstante, esto también reflejaría un “conflicto de intereses” para los futbolistas, ya que aún deben medirse a Barcelona en el primer hexagonal.

Publicidad
Independiente del Valle ya ha ganado toda esta fortuna en la Copa Sudamericana

ver también

Independiente del Valle ya ha ganado toda esta fortuna en la Copa Sudamericana

Los números de Frangoy Zambrano en esta temporada en la LigaPro

En toda la temporada con Libertad, Frangoy Zambrano ha podido jugar ya un total de 32 partidos entre todas las competencias. El volante ecuatoriano ha sido tan regular que lleva en cancha más de 2.800 minutos, casi no estando lesionado, ha marcado 2 goles y dado 4 asistencias.

Las estadísticas de Orlin Quiñónez en toda la temporada

En todo lo que va de temporada, Orlin Quiñónez ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. Lleva 1 gol y 1 asistencia. Asimismo, ha estado sobre el cesped más de 1.800 minutos. Termina contrato a finales de 2025, al igual que Zambrano.

Encuesta

¿Qué fichaje es más necesario para Barcelona SC?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Piero Hincapié no jugó un minuto y Mikel Arteta le dejó este contundente mensaje
Fútbol de Ecuador

Piero Hincapié no jugó un minuto y Mikel Arteta le dejó este contundente mensaje

EN VIVO: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana
Fútbol de Ecuador

EN VIVO: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana

"Tiene que irse": Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo
Fútbol de Ecuador

"Tiene que irse": Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo

La sanción que FIFA le pondría a Neyser tras el Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

La sanción que FIFA le pondría a Neyser tras el Mundial Sub-20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo