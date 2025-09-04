¡Barcelona lanza ultimátum a Rescalvo! El partido que si no gana, dejará el equipo

En medio del ambiente de la Selección de Ecuador por fecha FIFA, en Barcelona a la interna analizan tomar decisiones ante el mal momento deportivo del equipo. El respaldo a Ismael Rescalvo no es total y le habrían dado un ultimátum para una posible salida anticipada.

Según el periodista Gabriel Solorzano de Ecuagol, Ismael Rescalvo será despedido de Barcelona si no gana el Clásico del Astillero del domingo. El DT español tendrá una dura prueba contra un Emelec que viene en ascenso.

Esta información contrasta con lo declarado por Antonio Álvarez en El Universo, quién señaló que Rescalvo será ratificado en el cargo independientemente de los resultados que consiga a corto plazo. En otros medios ya se hablan de posibles reemplazos.

Emelec viene de una racha positiva mientras que Barcelona no ha podido levantar aunque siguen firmes en el segundo puesto de LigaPro. Si Emelec no gana, resignaría opciones de meterse al hexagonal final.

ver también ¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

ver también ¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

ver también ¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días