Sebastián Beccacece, sorprendentemente, es uno de los DT’s menos apoyados por los hinchas de la Selección de Ecuador, pese a que el mundial de 2026 está muy cerca. El DT argentino no deja de sumar críticas, pero también llegan interesados, ahora suena para un gigante su país.

River Plate sumó una derrota durísima contra Sarmiento en la última jornada de la Liga Profesional. Ese duro resultado, hizo que muchos aficionados en redes sociales empiecen a pedir a nombres para reemplazar a Gallardo, y ahí fue donde apareció Beccacece.

Varios hinchas propusieron la posibilidad de que el DT de Ecuador sea su nuevo entrenador, tras pasarla muy mal en ‘La Tri’. Sin embargo, esta posibilidad tendría que esperar hasta el Mundial 2026. Ya que el DT no piensa en otra cosa que dirigir dicho torneo con ‘La Tri’.

Aunque en Ecuador los hinchas no lo quieren, Beccacece sí va a dirigir el Mundial de 2026, ya que el DT cuenta con el respaldo de la directiva, después de este torneo su futuro sería una total incertidumbre, y lo más probable es que finalmente cambie de equipo.

ver también Javier Aguirre, DT de México, deja una contundente frase sobre Ecuador: “Es un equipo…”

Son varios los interesados que suma Beccacece, por su paso en la Selección de Ecuador. También el DT se terminó metiendo en planes de la Selección de Chile, que lo ven con buenos ojos, tras su paso por ‘La Roja’ cuando fue asistente de Jorge Sampaoli.

Publicidad

Publicidad

ver también Apenas llegó al AC Milan y ya el precio de Pervis Estupiñán se desplomó increíblemente

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

¿Cuándo termina el contrato de Marcelo Gallardo con River?

En medio de la crisis de resultados que está pasando River Plate, se confirmó que el contrato de Marcelo Gallardo es hasta finales de 2025, de ahí que, se especule con otros nombres para reemplazarlo. Las próximas semanas serían claves para esta decisión.

Encuesta¿Qué debería hacer Beccacece? ¿Qué debería hacer Beccacece? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad