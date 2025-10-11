Es tendencia:
La Selección de Ecuador recibe la mejor noticia de todas gracias a Haaland y Noruega

La Selección de Ecuador podría meterse al Bombo 2 del Mundial 2026, gracias a Noruega y Haaland.

Por Jose Cedeño Mendoza

Haaland y Noruega le dan la mejor noticia para Ecuador
La Selección de Ecuador recibió en esta jornada una de las mejores noticias camino al Mundial de 2026. ‘La Tri’ está cada vez más cerca del Bombo 2 y no por sus resultados, sino por un “efecto dominó” de las eliminatorias de la UEFA. Haaland y Noruega alegrarían al equipo de Beccacece.

¿Por qué es importante Noruega para Ecuador? Resulta que Noruega está muy cerca de clasificarse directo al mundial dejando a Italia en zona de repechaje. Esto inmediatamente recorre el ranking FIFA y le abre una ventana a Ecuador para entrar en el Bombo 2.

Italia actualmente está en la posición 9 del ranking FIFA, podría ser cabeza de serie en caso de llegar al mundial, pero todo indica que no se va a clasificar de manera directa, por lo cual, su puesto se recorrería en el ranking y lo irían tomando los equipos que vienen por detrás.

Ese “efecto dominó”, le abriría a Ecuador una ventana para entrar al Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial 2026. Esta posibilidad, incluso, se terminaría de confirmar en noviembre, cuando las Eliminatorias de UEFA concluyen y se sabe qué equipos clasificaron y cuáles van a repechaje.

Así está el grupo I de las Eliminatorias de Europa. (Foto: Captura de Pantalla)

Noruega es puntera de su grupo de Eliminatorias con 18 puntos a solo 2 partidos de terminar la Eliminatoria. Italia podría quedar a 3 puntos ahora en octubre, pero si Noruega gana su siguiente partido en noviembre y al final igualan en puntos, se define al puntero por diferencia de goles, y Noruega tiene una diferencia de gol de +26 e Italia apenas +7.

El ranking FIFA de Ecuador

Ahora la Selección de Ecuador se ubica en el puesto 24 y si todo sigue así hasta noviembre, ‘La Tri’ quedaría en el Bombo 3 del sorteo del Mundial. Sin embargo, si Italia o cualquier otra selección que está más arriba no logró meterse directo al Mundial se abren espacios para que los que vienen abajo suban.

Así va el Ranking FIFA. (Foto: @_Cambiodejuego)

¿Cómo se definen los bombos del sorteo del Mundial 2026?

Los 48 equipos clasificados se ordenarán con base en su ranking FIFA (hasta el mes de noviembre). El bombo 1 se compone de los 3 anfitriones más los 9 mejores clasificados, el bombo 2 de las siguientes 12 selecciones según el ranking FIFA (sin contar a los anfitriones) y así los Bombos 3 y 4.

jose cedeño mendoza
