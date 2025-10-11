La Selección de Ecuador recibió en esta jornada una de las mejores noticias camino al Mundial de 2026. ‘La Tri’ está cada vez más cerca del Bombo 2 y no por sus resultados, sino por un “efecto dominó” de las eliminatorias de la UEFA. Haaland y Noruega alegrarían al equipo de Beccacece.

¿Por qué es importante Noruega para Ecuador? Resulta que Noruega está muy cerca de clasificarse directo al mundial dejando a Italia en zona de repechaje. Esto inmediatamente recorre el ranking FIFA y le abre una ventana a Ecuador para entrar en el Bombo 2.

Italia actualmente está en la posición 9 del ranking FIFA, podría ser cabeza de serie en caso de llegar al mundial, pero todo indica que no se va a clasificar de manera directa, por lo cual, su puesto se recorrería en el ranking y lo irían tomando los equipos que vienen por detrás.

Ese “efecto dominó”, le abriría a Ecuador una ventana para entrar al Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial 2026. Esta posibilidad, incluso, se terminaría de confirmar en noviembre, cuando las Eliminatorias de UEFA concluyen y se sabe qué equipos clasificaron y cuáles van a repechaje.

Así está el grupo I de las Eliminatorias de Europa. (Foto: Captura de Pantalla)

Noruega es puntera de su grupo de Eliminatorias con 18 puntos a solo 2 partidos de terminar la Eliminatoria. Italia podría quedar a 3 puntos ahora en octubre, pero si Noruega gana su siguiente partido en noviembre y al final igualan en puntos, se define al puntero por diferencia de goles, y Noruega tiene una diferencia de gol de +26 e Italia apenas +7.

El ranking FIFA de Ecuador

Ahora la Selección de Ecuador se ubica en el puesto 24 y si todo sigue así hasta noviembre, ‘La Tri’ quedaría en el Bombo 3 del sorteo del Mundial. Sin embargo, si Italia o cualquier otra selección que está más arriba no logró meterse directo al Mundial se abren espacios para que los que vienen abajo suban.

Así va el Ranking FIFA. (Foto: @_Cambiodejuego)

¿Cómo se definen los bombos del sorteo del Mundial 2026?

Los 48 equipos clasificados se ordenarán con base en su ranking FIFA (hasta el mes de noviembre). El bombo 1 se compone de los 3 anfitriones más los 9 mejores clasificados, el bombo 2 de las siguientes 12 selecciones según el ranking FIFA (sin contar a los anfitriones) y así los Bombos 3 y 4.

