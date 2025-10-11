Pervis Estupiñán llegó con toda la ilusión a AC Milan, como uno de los mejores jugadores ecuatorianos del momento, y tras una gran carrera en la Premier League. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaban, y ahora hasta su valor de mercado lo sufre.

Pervis no ha podido destacar en gran medida con AC Milan, e incluso el jugador ecuatoriano se llevó una tarjeta roja en el último partido ante el Napoli. Todo esto ha provocado que ahora el jugador ecuatoriano termine valiendo 8 millones menos que cuando estaba en la Premier League.

Cuando fichó por AC Milan, Pervis Estupiñán llegó costando más de 30 millones de acuerdo a la información de Transfermark. Ahora su valor se ha desplomado, y el jugador ecuatoriano finalmente cuesta 22 millones de euros. Con una marcada caída de precio.

En la Selección de Ecuador tampoco ha podido volver a rendir como se esperaba. Incluso en el último amistoso contra Estados Unidos, el lateral salió lesionado y no pudo ni completar el primer tiempo. Ahora sería baja para finalmente jugar ese partido.

ver también La Selección de Ecuador recibe la mejor noticia de todas gracias a Haaland y Noruega

Pervis vio caer su valor en AC Milan. (Foto: GettyImages)

AC Milan llegó a un acuerdo para una transferencia de Pervis Estupiñán en torno a los 15 millones de euros. Esa cifra se pagó porque el jugador ecuatoriano ya no tenía mucho interés en seguir en el club y quería dar el salto a un gigante, de ahí que llegó a la Premier League.

Publicidad

Publicidad

ver también En Ecuador siempre lo critican, pero hasta Lionel Messi eligió a Kendry Páez

Los números de Pervis Estupiñán con AC Milan

En esta temporada con la camiseta del AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El lateral no ha marcado ni un gol y solo ha dado 1 asistencia. Ha estado en cancha más de 400 minutos, luchando por ganarse un lugar fijo en el once.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis terminó firmando un largo contrato con AC Milan, por lo cual, el ecuatoriano aún tiene un acuerdo hasta 2030. Se espera que el tricolor pueda mejorar su rendimiento en las siguientes semanas para que no haya dudas del cumplimiento de este.

ver también VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador

ver también ¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos