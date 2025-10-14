Fue campeón con Liga de Quito y ahora daría el salto a River Plate

Liga de Quito podría ver a uno de sus recientes campeones y referentes dando el salto a River Plate. El gigante de Argentina quiere un cambio drástico en su presente deportivo y va por un ex ‘albo’.

El muy irregular ciclo del equipo al frente de Marcelo Gallardo, con 6 derrotas en sus últimos 7 partidos, hace pensar en un cambio de DT. Uno de los candidatos que ponen en los medios es Luis Zubeldía.

El DT campeón de Copa Sudamericana y LigaPro en el 2023 se encuentra hoy en Fluminense pero a falta de seis meses para que acabe su contrato, el gigante de Argentina podría pagar la cláusula.

No es la primera vez que uno de los dos gigantes de Argentina lo llaman, tras la salida de Fernando Gago, desde Boca Juniors lo contactaron. Todo dependerá también si Fluminense le renueva o no su contrato.

Luis Zubeldía – Fluminense.

En Ecuador fue campeón con Liga de Quito de LigaPro y Sudamericana 2023, luego pasó al Sao Paulo de Brasil donde tuvo un ciclo irregular. Es uno de los candidatos para la Selección de Ecuador.

El sueldo de Luis Zubeldía en Fluminense

Como DT de Fluminense, Luis Zubeldía ganaría un salario cercano a los 2 millones por temporada. Este salario no sería un límite para la Selección de Ecuador, ya que ‘La Tri’ actualmente le paga a Beccacece un salario anual de 2.4 millones de dólares.