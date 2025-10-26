¿Nueva oferta? La noticia que podría cambiar el futuro de Miguel Ángel Borja para el 2026

Otro de los colombianos que tendrán que definir su futuro para la siguiente temporada es Miguel Ángel Borja. El delantero acaba contrato con River Plate en diciembre y su futuro será analizado y ahora desde Argentina dan a conocer una noticia que seguro tendrá impacto en la decisión.

Medios argentinos hacen eco de que la nacionalización de Borja como argentino sería aprobada. A falta de que la AFA lo haga oficial, Borja jugaría como local y liberaría un cupo de extranjero para el Millonario.

Al dejar de ocupar plaza de extranjero, le suma a favor para su continuidad en River para el 2026. La decisión final la tomará Marcelo Gallardo, DT del club, y por ahora no hay rumores de una renovación o salida confirmada.

En caso de que no sea renovado, Miguel Borja tiene ya el interés de algunos clubes para el siguiente año. A mitad de temporada se habló de Tigres de México y ahora se habla de Junior de Barranquilla.

Miguel Ángel Borja también tuvo un paso por la Selección de su país.

Los títulos de Miguel Ángel Borja con River Plate

Con River Plate, Miguel Borja suma tres títulos nacionales, todos en el 2023. El colombiano ganó la Supercopa Argentina, la primera división y el trofeo de Campeones.

Borja vive sus últimos meses en River

Es posible que Miguel Ángel Borja atraviesa sus últimos meses en el Millonario. Llegó a Núñez en 2022 y tuvo buenos momentos allá por 2023 y 2024, pero en este 2025 no hizo pie, fue cuestionado por los hinchas y no ofreció soluciones. Los números indican que disputó 1974 minutos distribuidos en 43 partidos en los que solamente hizo 7 goles y brindó 3 asistencias y viene de fallar el penal en las semis de Copa Argentina contra Ind. Rivadavia.