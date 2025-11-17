¡Bombazo en la LigaPro! Miller Bolaños quiere dejar Guayaquil City por este grande de Ecuador

Miller Bolaños fue la gran figura de Guayaquil City para lograr un ascenso histórico en el fútbol ecuatoriano en esta temporada para la LigaPro 2026. El volante sonó para varios grandes y ahora finalmente se revela, que ante ofertas del exterior, prioriza jugar en un equipo importante del fútbol ecuatoriano.

Según la información de Mr.OFFSIDER, Miller Bolaños volvería a Emelec para la temporada 2026. Esto porque el mítico delantero del fútbol ecuatoriano, priorizaría un ciclo más en el equipo donde llegó a ser leyenda. Lo buscarían otros clubes del exterior.

De acuerdo, a la revelación del mismo Mr.OFFSIDER, equipos de Argentina y de Perú, quieren a Miller Bolaños como su nuevo jugador. No obstante, el jugador no quiere salir y si tiene que dejar Guayaquil City sería para jugar con el ‘Bombillo’.

Ahora, la “pelotita” estaría en la cancha de Emelec, pues la directiva debe primero pagar sus sanciones en la FIFA y después hacerle una oferta que pueda convencer al jugador. El ‘Killer’ ya estuvo cerca en esta misma temporada, sin embargo, no hubo acuerdo con la directiva, también por Jorge Célico.

Miller Bolaños dejaría Guayaquil City para ir a Emelec. (Foto: Imago)

Emelec sigue pasando un momento económico muy malo, ya que, el equipo tiene varias sanciones en FIFA que le impiden fichar, pero también grandes deudas con el plantel actual. Los jugadores de Emelec decidieron no entrenar durante varios días en las últimas semanas.

Por otro lado, también se tendría que cerrar el “Caso Miller”, donde el jugador tiene una demanda latente sobre el club por más de 2 millones de dólares. El ‘Killer’ salió mal del club en 2023, por problemas disciplinarios bajo el mando de Hernán Torres.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En lo que va de temporada con Guayaquil City, Miller Bolaños ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcando 13 goles y dando 11 asistencias. Si llega el próximo año a jugar con Emelec, el jugador lo haría ya con 35 años cumplidos.

