Un efecto dominó que arranca en Francia podría hacer que el volante ecuatoriano Kendry Páez termine cambiando de equipo nuevamente. El seleccionado ecuatoriano podría sumarse al Chelsea antes de lo pensado.

Los hinchas del Racing de Francia están exigiendo el fin de la alianza BlueCo, que es la figura de multipropiedad en la que el Chelsea y el Racing tienen los mismos dueños. El reclamo arranca luego de que el delantero Emanuel Emegha, figura del club francés ya sea vendido al Chelsea.

Los aficionados del Racing reclaman que los elementos destacados del club pasen a los ‘blues’ y quieren independencia nuevamente. Si esto se da, que es un proceso que demoraría en papeles bastante, los jugadores cedidos del Chelsea regresarían a Stamford Bridge.

Kendry Páez firmó un año a préstamo con el Racing pero tiene contrato con el Chelsea hasta el 2031, sin embargo no entró en planes para Enzo Maresca en esta temporada.

Kendry Páez – Selección Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Kendry Páez?

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, según la información de Transfermark. El jugador ecuatoriano podría aumentar este valor o hacerlo disminuir, según las oportunidades que vaya sumando en Europa