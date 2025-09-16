Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

Emelec vivió una de sus derrotas más duras en esta temporada tras la goleada en el Clásico del Astillero por 4 goles a 0 contra Barcelona y ya se conocen las consecuencias. El club azul dará salida a varios jugadores mientras que otros podrían irse por mejores proyectos.

Jaime Ayoví pondrá fin a su segunda etapa con Emelec en diciembre y los azules irán por otro delantero tras la lesión de Castelli. El resto de elementos tienen el interés de otros equipos.

Desde su llegada, Jesús Castillo se consolidó como titular en Emelec y ya tiene sondeos de varios equipos de LigaPro, entre ellos Liga de Quito. Caso similar con Luis Fernando León.

Christian Cueva tiene contrato hasta junio pero ante el interés de equipos del exterior y la inconformidad por meses impagos, el volante peruano se iría. Otro que está en la puerta de salida y se iría gratis pese a su proyección es Diogo Bagui, quién no renovó en lo económico y podría irse a Barcelona.

Emelec cayó goleado 4-0 en el Clásico del Astillero.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

