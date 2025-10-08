Dos campeones de Champions League como PSG y Real Madrid preguntaron por Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano aún tiene contrato con Chelsea y su venta solo se daría por una millonaria cifra, valor que incluso podría aumentar después del Mundial 2026.

De acuerdo a la información de Sky Sports, replicada en Ecuador por Mr OFFSIDER, Chelsea estaría esperando a que después del Mundial 2026 el valor de Moisés Caicedo se incremente considerablemente. Por lo cual, esto haría que su venta sea aún más histórica.

Sin embargo, Chelsea no estaría dispuesto a venderlo, salvo que sea una cifra histórica, por lo cual, también el club está trabajando en aspectos contractuales con el jugador ecuatoriano. Esto pasaría por una mejora salarial y también por trabajar en su posible cláusula de rescisión.

Ahora en Chelsea, Moisés Caicedo tiene un salario de 12 millones por algunos bonos. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría llegar a ganar una cifra aún más alta en equipos como PSG o Real Madird, que llevarían esa cifra a más de 15 millones.

Moisés Caicedo es figura absoluta de Chelsea.

Ya Chelsea “rompió” el mercado cuando contrató a Moisés Caicedo hace dos temporadas. El equipo de Londres puso más de 115 millones de libras por el ecuatoriano, en la que fue la transferencia más cara de la historia entre equipos de Premier League, hasta la de Isak a Liverpool en este mercado.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

El contrato de Moisés Caicedo en Chelsea

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea hasta finales de 2031. El jugador ecuatoriano tiene un acuerdo muy largo aún por cumplir, de ahí que, posiblemente, Chelsea esté buscando una renovación donde se mejore el sueldo y otros apartados, pero no se toque la longevidad del contrato.

