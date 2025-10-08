Emelec eliminó a Leones del Norte en la Copa Ecuador y ganó esta fortuna por avanzar

Este miércoles 8 de octubre de 2025 Emelec tuvo que sufrir ante Leones del Norte en la Copa Ecuador. El ‘Bombillo’ sacó una victoria que lo mete en cuartos de final y le permite ganar una importante fortuna de premio económico en un momento delicado.

Con esta agónica victoria, Emelec terminó avanzando a cuartos de final y eso le entrega un premio económico de hasta 50 mil dólares. Es un premio económico que no les viene nada mal en medio de las grandes polémicas por pagos atrazados a sus jugadores.

En los 90 minutos fue empate 0 a 0, pero en la tanda de penales nuevamente Emelec pudo avanzar en esta Copa Ecuador llena de sorpresas. El ‘Bombillo’ nuevamente se encomendó a Pedro Ortiz, que otra vez fue clave para darle una alegría al club.

Con este avance hasta los cuartos de final, Emelec también se ilusiona con la posibilidad de avanzar hasta instancias finales y llevarse el cupo a Copa Libertadores. El ganador del torneo se mete a Fase 1 de la clasificación del torneo de la Conmebol.

Con este avance hasta cuartos de final, Emelec ahora competirá contra Guayaquil City por un lugar en las semifinales. El ‘Bombillo’ también se encuentra ante la gran oportunidad de ganar por primera vez un torneo que le es esquivo desde 2019.

¿Emelec puede ser eliminado en la mesa?

Ahora resta que se defina si Emelec incumplió con una alineación indebida por Washington Corozo. Aunque todo depende de lo que resuelva Leones y de las actas oficiales. Por el momento, el ‘Bombillo’ está fijo en los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El cuadro final de la Copa Ecuador

