La Selección de Ecuador encara esta doble fecha FIFA de amistosos con la intención de llegar al Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial 2026. El equipo nacional juega primero contra Estados Unidos y ya en este encuentro podría meterse al Bombo 2.

Ahora mismo Ecuador está a 5 puntos de meterse al Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. ‘La Tri’ ocupa el puesto 24 del ranking FIFA, a solo 1 lugar del tan ansiado bombo 2. Su rival en el amistoso es Estados Unidos, pero en el ranking es Corea del Sur.

Para meterse al Bombo 2 ya en el próximo partido, Ecuador necesita vencer contundentemente a Estados Unidos. Mientras que, espera que la Selección de Brasil derrote a Corea del Sur en su amistoso a primer turno en la jornada del viernes 10 de octubre.

‘La Tri’ también depende de dos selecciones sudamericanas para que le den una mano en esta jornada de amistosos. Ya que Corea del Sur primero jugará contra Brasil y luego contra Paraguay. Si el equipo asiático consigue buenos resultados todo se vuelve cuesta arriba.

Así está el ranking FIFA para la Selección de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

También está la fecha FIFA de noviembre como último intento para Ecuador de cara a conseguir entrar al Bombo 2. No obstante, parece ser la fecha de octubre la clave para que ‘La Tri’ logre avanzar hasta este lugar y evitar un sorteo complicado.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Para Pochettino también es clave una victoria que alivie las críticas tras los malos resultados en la última de Copa Oro, donde perdió la final.

¿Qué canal pasará el partido de Ecuador vs Estados Unidos?

El partido de Ecuador contra Estados Unidos de este viernes 10 de octubre se verá por la señal de El Canal del Fútbol y también por las diferentes plataformas de Zapping Sports. Son las dos alternativas para ver el encuentro en Ecuador, no hay señal abierta.

