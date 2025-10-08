Sebastián Beccacece está seguro en su cargo de Técnico de Ecuador para dirigir el Mundial 2026. No obstante, después de ese torneo, el futuro pintaría diferente para el DT. Todo indica que una selección de CONMEBOL apuraría por su fichaje en 2026.

Esta selección sería la de Chile, que tras quedarse fuera del Mundial 2026, y con su Sub-20 eliminado también en el mundial de su categoría, ha identificado que es hora de empezar un recambio y para esto apostarían por Beccacece como nuevo entrenador.

En las últimas horas, esta posibilidad ha tomado cada vez más fuerza, sin embargo, de momento se ve poco probable que vayan por Beccacece antes de la Copa del Mundo, cuando el DT solo piensa en dirigir el Mundial. Todo podría cambiar después de este torneo en 2026.

Asimismo, Beccacece tiene complicado seguir en la Selección de Ecuador, ya que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá elecciones a finales de ese año. De momento, los posibles candidatos que han asomado, ninguno buscaría a Beccacece como DT.

ver también Emelec eliminó a Leones del Norte en la Copa Ecuador y ganó esta fortuna por avanzar

Beccacece dirigió contra Chile en estas Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

Ya Beccacece tuvo un importante paso por la Selección de Chile, cuando fue asistente de Jorge Sampaoli, en aquel equipo que logró ganar la Copa América y llegar a Brasil 2014. De ahí que, en ese país tengan mucho interés en un “viejo” conocido como el DT de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

ver también PSG quiere convertir a Moisés Caicedo en uno de los mejores pagados de la historia

El sueldo de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece gana en la Selección de Ecuador un salario anual de 2.4 millones. Dependiendo de lo que consiga en el Mundial de 2026, el DT podría llevarse un salario muy superior en su próximo equipo, y esto no sería un problema para Chile.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

Encuesta¿Qué debería hacer Beccacece después del mundial? ¿Qué debería hacer Beccacece después del mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad