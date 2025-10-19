‘Chito’ Vera explota en redes sociales luego de su derrota en la UFC contra Zahabi

‘Chito’ Vera regresó al octágono el fin de semana contra Aiemann Zahabi, el ecuatoriano fue superior en largos tramos de la pelea pero el resultado no lo acompañó. En una decisión dividida, los jueces le dieron la victoria a su rival y ya llegó el descargo del comapatriota.

En su cuenta de X, Chito Vera fue contundente: “Hoy gané. Los jueces me robaron”, mientras que en Instagram colgó un mensaje similar: “No se confundan, me robaron hoy en Canadá”.

Con esto se espera que Marlon Vera caiga más en el ranking de la categoría, como el propio ecuatoriano señaló, debía ganar para no perder espacio en las próximas carteleras.

La última victoria de ‘Chito’ Vera en la UFC fue en el 2023 cuando venció a Pedro Munhoz, luego de eso perdió contra Figuereido, O’Malley y ahora contra el canadiense.

Chito Vera – captura

La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera por su pelea

El ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40 mil y 50 mil dólares. Aunque no ganó este un pago que se suele hacer a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates.

El ranking de ‘Chito’ Vera tras vencer a Zahabi

Se espera que Marlon ‘Chito’ Vera baja en su ranking y finalmente descienda del puesto 7 en el Peso Gallo. En las siguientes horas, se confirmará en que puesto finalmente quedó el peleador ecuatoriano.