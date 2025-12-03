Es tendencia:
Última hora: Titular de Emelec rescindió su contrato

Emelec perdió a uno de sus jugadores luego de que rescindiera su contrato, el futbolista era titular con Guillermo Duró.

Por Gustavo Dávila

Las malas noticias no se detienen para Emelec y es que en medio de la disputa de la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador contra Liga de Quito trascendió que uno de sus titulares dejó el club.

El propio entrenador Guillermo Duró contó que Christian Cueva rescindió su contrato con el club y ya no es jugador de Emelec. El volante peruano había pedido incluso hace semanas no ser considerado.

Con esto Emelec no contará más con uno de sus enganches que más expectativa generó, así como de los que mayor salario cobraban. A Cueva le quedaban aún seis meses más de contrato.

Su salida, a falta de anuncio oficial, va de la mano con que tiene arreglado ya con su siguiente club. En Perú se hablaba de Juan Pablo II y de Sport Boys, así como contactos en equipos de Ecuador.

Christian Cueva se va de Emelec tras 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos jugados con el club. Se conoce que cobró más de 200 mil dólares en salario por este semestre jugado.

Los fichajes que busca Emelec para el 2026

Entre los primeros nombres de jugadores que quiere Emelec se encuentran Ángel Mena, Fernando Gaibor y Miller Bolaños. Los tres tienen contratos vigentes con sus clubes.

Lorenzo Faravelli suena otra vez para volver a LigaPro

En resumen

  • El entrenador Guillermo Duró anunció que Christian Cueva rescindió su contrato con Emelec.
  • El volante peruano Cueva deja Emelec cuando le quedaban seis meses más de contrato.
  • Christian Cueva se va de Emelec con 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos jugados
gustavo dávila
Gustavo Dávila
