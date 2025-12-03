Última hora: Titular de Emelec rescindió su contrato

Las malas noticias no se detienen para Emelec y es que en medio de la disputa de la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador contra Liga de Quito trascendió que uno de sus titulares dejó el club.

El propio entrenador Guillermo Duró contó que Christian Cueva rescindió su contrato con el club y ya no es jugador de Emelec. El volante peruano había pedido incluso hace semanas no ser considerado.

Con esto Emelec no contará más con uno de sus enganches que más expectativa generó, así como de los que mayor salario cobraban. A Cueva le quedaban aún seis meses más de contrato.

Su salida, a falta de anuncio oficial, va de la mano con que tiene arreglado ya con su siguiente club. En Perú se hablaba de Juan Pablo II y de Sport Boys, así como contactos en equipos de Ecuador.

Christian Cueva se va de Emelec tras 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos jugados con el club. Se conoce que cobró más de 200 mil dólares en salario por este semestre jugado.

Los fichajes que busca Emelec para el 2026

Entre los primeros nombres de jugadores que quiere Emelec se encuentran Ángel Mena, Fernando Gaibor y Miller Bolaños. Los tres tienen contratos vigentes con sus clubes.

Publicidad

Publicidad

ver también Lorenzo Faravelli suena otra vez para volver a LigaPro

Christian Cueva – Emelec

Encuesta¿Cómo calificas el paso de Cueva por Emelec? ¿Cómo calificas el paso de Cueva por Emelec? Ya votaron 0 personas

En resumen

El entrenador Guillermo Duró anunció que Christian Cueva rescindió su contrato con Emelec .

anunció que rescindió su con . El volante peruano Cueva deja Emelec cuando le quedaban seis meses más de contrato.

deja cuando le quedaban de contrato. Christian Cueva se va de Emelec con 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos jugados

Publicidad