VIDEO | Beccacece no lo hace jugar y Ángelo Preciado ahora se manda un golazo en la Conference League

Ángelo Preciado fue el protagonista de la Selección de Ecuador en los últimos meses después de que en un partido amistoso, Beccacece lo cambiara en el primer tiempo y surgiera el rumor de una “pelea”. El jugador volvió a ser convocado después pero no tuvo minutos, y ahora se mandó un golazo en la Conference.

Preciado, que en Europa sí juega como lateral, fue clave para un golazo del Sparta Prague que abrió el marcador en su partido de Conference League. El ecuatoriano pisó el área por la banda y luego terminó dejando un gran remate para romper las redes.

En la Selección de Ecuador, el día que Beccacece lo cambió, Preciado estaba jugando como extremo por derecha, mientras que el lateral era Alan Franco. El tricolor no se ve nada bien en esa posición, pero como lateral demuestra que es uno de los mejores.

Asimismo, este gol llega en un momento clave para que Ángelo Preciado pueda recuperar la confianza y siga siendo protagonista en su equipo. Se espera que el lateral termine jugando sin ningún problema la próxima Copa del Mundo, aunque su lugar como titular es duda.

En la Selección de Ecuador, en los últimos partidos, Beccacece ha optado más por un juego con un volante o central por la derecha que por un lateral “natural”. Esto también por asegurarse de tener una defensa fuerte en todos los rubros, aunque pierde proyección.

Los números de Ángelo Preciado en esta temporada

En lo que va de temporada con el Sparta Prague, Ángelo Preciado ha jugado un total de 18 partidos, todos como lateral. El ecuatoriano lleva ya 6 asistencias y también ha podido marcar su primer gol de la temporada. Lleva en cancha más de 1.000 minutos.

¿Hay problemas entre Beccacece y Ángelo Preciado?

De momento, se ha informado que entre Preciado y Beccacece se mantiene una relación cordial y sin inconvenientes. Si el lateral sigue manteniendo este nivel, es probable que sea convocado para los amistosos de marzo, y que también pueda tener minutos.

