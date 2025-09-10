Confirman los SIETE amistosos que tendrá Ecuador antes del Mundial

Aún celebrando la alegría de la histórica clasificación al Mundial y el broche de oro de la victoria contra Argentina, la Selección de Ecuador ahora quiere llegar de la mejor manera al Mundial 2026. La Tri tendría ya programado varios amistosos.

En marzo 2026, Ecuador tendrá enfrente a dos rivales UEFA y aunque no han confirmado quiénes serán, los que apuntan los rumores son la Croacia de Luka Modric y la Bélgica de Lukaku y De Bruyne.

En octubre 2025, la Tri irá hasta México y Estados Unidos para jugar contra los dueños de casa, dos de ellos que también serán sede del Mundial a jugarse el próximo año.

En noviembre, los de Sebastián Beccacece enfrentarán al tercer país sede Canadá y finalmente completarán la fecha FIFA del 2025 con un amistoso contra Nueva Zelanda.

En mayo 2026 el DT quiere un amistoso más pero dependerá de la logística de la FEF. Los hinchas temen el riesgo de alguna lesión producto de este amistoso con tanta premura en el Mundial.

El último partido de Ecuador en USA fue la Copa América.

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

Los amistosos de Corea del Sur previo al sorteo del Mundial

Corea del Sur, por su parte, tiene dos amistosos confirmados contra dos selecciones sudamericanas, juega contra Brasil y contra Paraguay, encuentros que ilusionan a ‘La Tri’ con la posibilidad de superarlos en el ranking FIFA.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

