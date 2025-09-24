¡Contra uno de los grandes! El momento en que David Cabezas y Anthony Bedoya revelaron ser víctimas de extorsiones

El escándalo del momento en el fútbol ecuatoriano pasa por el involucramiento de Anthony Bedoya y David Cabezas en supuestas apuestas ilegales mientras los jugadores denuncian extorsiones. Este miércoles dieron a conocer en qué momento los futbolistas tuvieron que sincerarse con el plantel.

Según medios capitalinos, en el entretiempo del partido entre Emelec y El Nacional el fin de semana, futbolistas, cuerpo técnico y staff reclamaron por los errores que terminaron en un 2-0 en el primer tiempo. En ese momento los futbolistas expusieron la situación que atravesaban.

La directiva no esperó ni una jornada más para tomar medidas y se espera que para el fin de semana tanto el arquero como el central sean desvinculados del club. Ambos son titulares pero se tomó la decisión de que dejen la institución antes de fin de año.

No serían los únicos dos según las radios de Quito, que están envueltos en las apuestas ilegales. Se conoce que el club pasa varios meses sin poder pagar salarios.

Las sanciones a los jugadores de Libertad en 2023

En 2023 también se destapó un caso de apuestas ilegales en la LigaPro, donde jugadores de Libertad estarían vinculados a este caso. En ese momento, Milton Bolaños, fue suspendido por 2 años sin jugar tras este escándalo, Además de importantes multas económicas y sanciones a Libertad.

David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador

