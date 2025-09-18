Dejará Emelec y Diogo Bagui firmaría gratis por sorpresivo club

El defensa ecuatoriano Diogo Bagui empieza a ser una de las novelas del mercado para la siguiente temporada de LigaPro. Los azules verán a su canterano irse gratis y ya tendría nuevo equipo.

Diogo Bagui tiene precontratos firmados con equipos de México y de la MLS, por lo que podría tener su salto al exterior, en condiciones económicas más favorables de lo que le ofrece Emelec.

En horas recientes ha trascendido que Liga de Quito y Barcelona también quieren fichar al central. En lo deportivo, ha sido relegado a la suplencia desde que se negó a la renovación.

Desde Emelec contaron que Bagui pidió una prima de renovación de 250 mil dólares y un salario mensual de 25 mil dólares. Medios apuntan que el club le ofreció una cuarta parte de lo que pidió.

Diogo Bagui – Emelec.

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

Diogo Bagüí sería el mejor pagado de Emelec

Ahora mismo, si Emelec renovara a Diogo Bagüí por esta gigante cifra, el joven central pasaría a ser el mejor pagado del ‘Bombillo’ junto a otras figuras como Luis Fernando León o Pedro Ortiz.