Emelec se llevó una goleada muy dolorosa contra Barcelona SC en el Clásico del Astillero. Sin embargo, para el ‘Bombillo’ las malas noticias no paran. Ahora el club tiene dos nuevas insólitas deudas, que juntas superan el millón de dólares. Su presidente las terminó revelando.

En una entrevista para Diario El Universo, Jorge Guzmán, confirmó dos nuevas deudas para un Emelec que tiene que pagar más de 1.2 millones de dólares en estos casos. “Tenemos deudas con un señor Verduga en la Liga Pro, que supera los $600.000. Tenemos deuda con un señor de nacionalidad china que le prestó a Pileggi $ 600.000“, comentó el presidente.

Por otro lado, Guzmán también comentó que la situación económica con Banco del Pacífico está en vía de solución. Emelec tiene una importante deuda con esta entidad financiera, y esto incluso llegó a causar que se hable de un posible embargo a parte del estadio del club.

La administración de José Pileggi al frente de Emelec es quizás una de las peores en la historia del club. El directivo dejó al equipo peleando el descenso, con varias sanciones FIFA, y con un déficit económico histórico. Asimismo, a nivel deportivo causó uno de los peores años en toda la historia del plantel.

Se espera que el club cubra estas deudas en los próximos meses para así también evitar cualquier tipo de sanción que nuevamente ponga en riesgo toda una planificación. El ‘Bombillo’ apenas tiene esta nueva directiva después de elecciones en el mes de febrero.

¿Hay riesgo de sanción FIFA para Emelec?

De momento, Emelec no tendría ningún riesgo de sanción en la FIFA. Ya que estas deudas no se han convertido en demandas, solo son pasivos que están en las cuentas del club y que deben ser solucionados, para evitar cualquier castigo a nivel FIFA.

El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Tras la goleada en el Clásico del Astillero, Emelec se alejó de la posibilidad de entrar a pelear por el hexagonal final. Así quedó la tabla de posiciones:

