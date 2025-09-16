Sebastián Beccacece nuevamente vuelve al ojo de las críticas por sus insólitas declaraciones contra la Selección de Ecuador cuando le preguntaron por si es una de las mejores selecciones del mundo. El entrenador es muy cuestionado y aún no logra ganarse a la hinchada.

En una entrevista con F90 en ESPN y Disney+, Beccacece terminó cuestionando que la Selección de Ecuador esté a la altura de los grandes equipos mundiales: “Yo considero que Ecuador tiene todavía una vivencia muy importante por delante, que tiene mucha proyección, que tiene grandes jugadores que están en las grandes Ligas: Caicedo, Hincapié, Pacho“, comenzó el DT.

“Hoy creo que está camino a eso (ser potencia) y debe vivir ciertas experiencias colectivas que le permitan esa información para ganarse ese lugar, no creo que todavía haya hecho méritos para ganarse ese lugar de mejores. Me parece que hoy Francia, Argentina, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, están en esa línea. Me parece que Ecuador está bien que aspire a meterse en ese círculo más selectivo”, agregó el estratega.

Aunque el DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, vio a la Selección de Ecuador como una de las mejores del mundo, ahora mismo Beccacece cree que faltan quemar etapas para llegar a ser considerado entre estos grandes equipos. El Mundial de 2026 podría ser la prueba que el DT espera.

Asimismo, Beccacece se mantuvo en su discurso del “proceso”. “No se construye una selección mejores del mundo de un día para otro. Se hace con tiempo, se hace con planificación, se hace de sufrir muchas veces situaciones que parecen alcanzables y luego son golpes“, terminó el DT de Ecuador.

Los números de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece solo ha jugado partidos oficiales, lleva un total de 12 encuentros, con 5 victorias, 6 empates y 1 sola derrota. El entrenador solo perdió en su debut contra Brasil en condición de visitante por Eliminatorias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene un contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El DT dirigiría la Copa del Mundo, y posteriormente su futuro es una incertidumbre. Ya que ‘La Tri’ tendrá elecciones presidenciales y los posibles candidatos no respaldarían al entrenador.

