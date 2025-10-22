El equipo que esperará a Sebastián Beccacece si Ecuador no lo renueva

La Selección de Ecuador tendrá que decidir el futuro de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026, y en caso de que los caminos del DT argentino y la ‘Tri’ se separen, ya hay opciones para el entrenador. Ya hay un equipo que piensa en el entrenador de Ecuador para el próximo año.

Según Mr. Offsider, la Selección de Perú recibió la carpeta de Beccacece de cara a las Eliminatorias CONMEBOL con miras al Mundial 2030. La ‘Bicolor’ quedó fuera del Mundial muy por debajo de las otras selecciones.

Esta es la segunda selección que piensa en Beccacece, primero es la Selección de Chile. La ‘Roja’ confía en alguien que ya fue campeón de dos Copa América como asistente de Sampaoli.

A nivel de clubes, Beccacece estuvo en planes de Argentina y Chile, pero todo quedó en rumores. En Perú y Chile le pagarían al menos un millón de dólares al año más que en Ecuador.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.