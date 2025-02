La Selección de Ecuador ha protagonizado en los últimos días una importante polémica por determinar dónde debe jugar de local. Para muchos debe irse a Guayaquil, para dar el salto de calidad esperado, y para otros debe seguir en la histórica altura de Quito. Ahora LDU se suma al debate.

Según la información de Mr. OFFSIDER, Liga de Quito le ha solicitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que el partido con Argentina por el cierre de Eliminatorias rumbo al mundial de 2026 se juegue en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Este encuentro es con el que más se especula en Ecuador, puesto que, para el mundial de 2022 se decidió moverlo a Guayaquil con ‘La Tri’ ya clasificada. Ahora podrían darse las mismas condiciones, pero el encuentro podría moverse para Quito.

De momento, a Ecuador le quedan 3 partidos de Eliminatorias en condición de local, sin embargo, ya hay uno confirmado en Quito, el que será vs Venezuela el próximo mes de marzo. Ahora quedan por confirmar dónde se jugarán los otros dos: VS Brasil y vs Argentina

Otro que se había sumado a esta polémica fue Beccacece, quien reveló que es muy bueno estar en Guayaquil, y que esta podría ser la sede a futuro de la Selección de Ecuador. Sin embargo, se quedan en Quito por la ‘comodidad’ que da la casa de la Selección.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Venezuela?

El partido de la Selección de Ecuador contra Venezuela se jugará el próximo viernes, 21 de marzo de 2025. La Conmebol confirmó que el encuentro empezará desde las 16H00 de Ecuador.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con 12 fechas jugadas:

