Emelec

Emelec perdería siete titulares y los hinchas se preocupan

Emelec podría tener una ola de salida de titulares para la siguiente temporada, y los hinchas se preocupan por el descenso.

Por Gustavo Dávila

Alarma en Emelec: Siete titulares dejarían el equipo Foto: IMAGO
Alarma en Emelec: Siete titulares dejarían el equipo Foto: IMAGO

Con la clasificación a Copa Sudamericana bien cuesta arriba, los hinchas de Emelec ya piensa en el 2026. Los aficionados piden refuerzos pero primero el club deberá buscar la manera de mantener a los mejores de la plantilla actual.

Según el periodista Gabo Solorzano, son siete los titulares que tienen casi confirmada su salida del equipo. Estos son: Romario Caicedo, Pedro Ortiz, Alexander Gonzalez, Facundo Castelli, Diogo Bagui, Fernando León y Juan Pablo Ruíz Gómez.

Los siete futbolistas no solo tienen malestar por la situación económica del club si no que tienen opciones deportivas en el exterior. La mala noticia para el equipo es que algunos de ellos podrían irse gratis.

El comunicador además mencionó que la deuda al plantel actual asciende hasta el 1.8 millón de dólares. Esta cifra hoy resulta casi impagable en su totalidad para la directiva.

Otros nombres como Christian Cueva, Washington Corozo, Jackson Rodríguez, Maicon Solís podrían sumarse a esta lista, aunque estos por no cumplir con expectativas de rendimiento.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

En resumen

  • Siete titulares tienen casi confirmada su salida de Emelec, según Gabo Solorzano.
  • La deuda de Emelec con el plantel actual asciende a 1.8 millón de dólares.
  • Entre los jugadores que se irían está el arquero Pedro Ortiz y Romario Caicedo.
