EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Independiente del Valle por el hexagonal de la LigaPro

Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentan en la primera jornada del hexagonal de LigaPro y aquí lo puedes ver EN VIVO Y GRATIS.

Por Gustavo Dávila

Barcelona e Independiente del Valle se enfrentan en la primera fecha del hexagonal final de la LigaPro. El club ‘torero’ y los ‘Rayados’ pelean el primer puesto, aunque los negriazules llegan con 10 puntos de ventaja.

¿Cómo llega Independiente del Valle?

IDV viene de ganar 3 partidos y empatar 2 en sus últimos cinco encuentros, además está en semifinales de Sudamericana.

¿Cómo llega Barcelona?

En sus últimos cinco partidos de LigaPro, Barcelona ganó 3 encuentros, empató 1 y perdió otro.

¡Arranca la previa!

Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentan en la primera fecha del hexagonal final.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
