EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Independiente del Valle por el hexagonal de la LigaPro

¿Fuera del plantel? Suplente de Liga de Quito se molestó con Tiago Nunes frente a todos

Destacan en sus clubes pero se quedaron fuera de la convocatoria de Ecuador por motivos disciplinarios

Barcelona e Independiente del Valle se enfrentan en la primera fecha del hexagonal final de la LigaPro . El club ‘torero’ y los ‘Rayados’ pelean el primer puesto, aunque los negriazules llegan con 10 puntos de ventaja.

IDV viene de ganar 3 partidos y empatar 2 en sus últimos cinco encuentros, además está en semifinales de Sudamericana.

Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentan en la primera fecha del hexagonal final.

Comunicador graduado en Periodismo en Ecuador. Más de diez años de experiencia en medios web, radios, redes sociales. Escribo de fútbol en Bolavip Deportes, editor de BV Ecuador, cubriendo información de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y más del fútbol sudamericano.