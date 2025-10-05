EN VIVO Y GRATIS Barcelona vs. Independiente del Valle por el hexagonal de la LigaPro

Barcelona e Independiente del Valle se enfrentan en la primera fecha del hexagonal final de la LigaPro. El club ‘torero’ y los ‘Rayados’ pelean el primer puesto, aunque los negriazules llegan con 10 puntos de ventaja.
ver también
Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool
ver también
¿Los pidió Rescalvo? Confirman dos nuevos refuerzos para Barcelona 2026
ver también
Destacan en sus clubes pero se quedaron fuera de la convocatoria de Ecuador por motivos disciplinarios
ver también
¿Fuera del plantel? Suplente de Liga de Quito se molestó con Tiago Nunes frente a todos