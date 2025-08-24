Es tendencia:
Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell

Emelec cortó su racha positiva e Independiente del Valle ganó en el Capwell para seguir en lo más alto de la LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell. Foto: IMAGO.
Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell. Foto: IMAGO.

Emelec e Independiente del Valle se enfrentaron en el Capwell en el partidazo de la fecha. El líder de la LigaPro fue mejor de principio a fin y se llevó los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla, los locales por su parte quedaron muy lejos del hexagonal con el 0-1.

¡Final del partido!

Se acaba en el Capwell. Emelec  0-1 IDV.

Últimos minutos

Entramos en los 90' se juegan 5 minutos de adición.

¡Se iba solo Cueva y lo frenan!

Cueva se iba solo pero Jordy Alcívar lo frena con falta, empujones van y vienen y amarilla para el jugador de IDV. Minuto 84'

¡OTRA VEZ SPINELLI!

Se salva Emelec, Spinelli tenía su doblete pero pateó desviado. Minuto 72'

¡Casi Emelec!

Gran jugada de Facundo Castelli y centro a Romario Caicedo, le pegó de primera y se perdió el empate. Minuto 64'

Cambio en Emelec

José Francisco Cevallos Jr. ingresa por Sergio Quintero. Minuto 58', va por más creación en Emelec.

¡Arranca el complemento!

Arranca el segundo tiempo 0-1 gana IDV.

Minuto 45'

Entramos a los descuentos de la primera mitad.

Intenta reaccionar Emelec

Emelec salió a buscar el empate pero su ímpetu lo hace impreciso, sigue algo mejor IDV en 40 minutos.

¡Gol de Independiente!

¡GOOOOOOOOOOOOOOL de Independiente del Valle! Claudio Spinelli pone el 0-1 y enmudece el Capwell. Minuto 32.

Minuto 15'

Partido parejo en este arranque en Guayaquil. Emelec 0-0 IDV.

¡Arranca el partido!

¡Comienza en el Capwell!

Los equipos ya hacen trabajos precompetitivos

El Capwell ya espera por el partido con los equipos saltando a la cancha.

¡SCHUNKE SALVA EL EMPATE!

Alexander González estuvo a NADA de empatar pero Schunke con el pecho la salva. Minuto 74'

Presión para IDV

Con la victoria de Barcelona, si Independiente deja puntos, los amarillos acortan distancias.

¡El once de Emelec!

Emelec y sus 11 titulares para el partido contra Independiente del Valle.

¡El once de Independiente del Valle!

Independiente del Valle también da a conocer su 11 titular.

¿Cómo llega Independiente del Valle?

Independiente del Valle por su parte llega como líder cómodo en LigaPro, su última derrota fue en febrero y vienen de clasificarse a 4tos de Copa Sudamericana.

¿Cómo llega Emelec?

Emelec viene de ganar 4 partidos y empatar 1 en sus cinco últimos partidos de LigaPro.

¡Arranca la previa!

Emelec e Independiente del Valle se enfrentan en el partidazo de la fecha 26 de LigaPro ¡Arrancamos la previa!

