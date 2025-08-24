Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell

Emelec e Independiente del Valle se enfrentaron en el Capwell en el partidazo de la fecha. El líder de la LigaPro fue mejor de principio a fin y se llevó los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla, los locales por su parte quedaron muy lejos del hexagonal con el 0-1.

ver también José Mourinho lo quiere y el millonario salario que ganaría Jeremy Sarmiento en el Fenerbahce

ver también VIDEO | Kendry Páez repartió MAGIA en su debut en Francia con Racing