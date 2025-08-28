Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero

Byron Palacios es el máximo goleador de la LigaPro en esta temporada. El jugador ecuatoriano es uno de los grandes responsables de que Universidad Católica esté peleando en los primeros lugares del hexagonal, pero esto no alcanzó para que Beccacece lo convoque.

Aunque Sebastián Beccacece no lo tome en cuenta como su delantero para jugar en esta doble jornada de Eliminatorias, el jugador sí llama la atención en el extranjero y ahora podría llegar a un nuevo equipo. El club más interesado en el jugador es Queretaro.

De acuerdo, a la información de Johanna Calderón hay una propuesta en firme por Byron Palacios desde Queretaro. El delantero ecuatoriano tiene contrato con Universidad Católica, pero se vería muy tentado a finalmente dar el gran salto a jugar en el extranjero.

El mudarse a jugar en el extranjero, también sería clave para que se gane un lugar en la Selección de Ecuador, ya que el roce internacional es un aspecto a tomar en cuenta por Beccacece. Aún quedan más de 10 meses para el mundial y puede ganarse un lugar en la lista final.

Byron Palacios es goleador de la LigaPro. (Foto: API)

Hay varios cuestionamientos para Sebastián Beccacece por la poca oportunidad que le está dando a goleadores de la LigaPro. El DT está decidido a que sus delanteros en este proceso y posiblemente en el mundial sean Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez.

Los números de Byron Palacios en esta temporada

En lo que va de temporada, Byron Palacios ha jugado con Universidad Católica un total de 33 partidos entre todas las competencias. El goleador ecuatoriano lleva ya 18 goles y ha dado 2 asistencias. En total, en cancha, lleva ya más de 2.000 minutos jugados.

Los delanteros que convocaría Beccacece para las Eliminatorias con Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece solo tomaría en cuenta a Enner Valencia, Kevin Rodríguez, John Mercado y Leonardo Campana. Salvo una gran sorpresa, estos serían los nombres que el DT elija para jugar los partidos contra Paraguay y Argentina.

