Brujas parece decidido a no vender a Joel Ordóñez a ningún equipo, sin importar de cuál se trate. El club ha rechazado en varias ocasiones a Olympique de Marsella, pero ahora incluso se revela que este gran precio terminó alejando a un equipo gigante de Italia.

De acuerdo a la información de SempreInter, Joel Ordóñez sí interesa a Inter de Milan como su nuevo fichaje. No obstante, la negociación no se ha podido ni entablar en sus fases iniciales, porque el equipo belga pone un precio elevado que el Inter no pagaría.

Aunque Inter sí tiene un interés real en fichar a Joel Ordóñez, el club italiano no quiere entrar en el “juego” de Brujas y por eso no puja por su fichaje. Quedan 4 días de mercado y con esta postura del club belga, todo parece indicar que la venta no se dará.

Joel Ordóñez ya hizo todo lo que estaba en su “poder” para dejar Bélgica. Sin embargo, su equipo no lo quiere vender y ahora esto provocaría que, al menos, durante esta temporada el ecuatoriano se quede. No ha entrenado para los últimos partidos.

Joel Ordóñez tuvo una pequeña lesión a comiezos de temporada. (Foto: GettyImages)

El fútbol también terminó juntando en la misma competencia de Champions League a Olympique de Marsella y Brujas en un partido que se podrá ver por Disney+ y ESPN. Ambos equipos se tendrán que enfrentar en este torneo en medio de lo que fue su larga novela por el fichaje de Joel Ordóñez.

Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Aparte de Olympique de Marsella, Joel Ordóñez también interesa a otros equipos al cierre del mercado. Un club de la Premier League como Crystal Palace está muy interesado y se suma Inter de Milan. Sin embargo, él solo quiere ir a jugar en Francia y también ya le quedan pocos días al mercado.

¿Cuánto piden por la venta de Joel Ordóñez?

Para vender a Joel Ordóñez, Brujas quiere una cifra superior a los 30 millones de euros. Asimismo, el equipo belga también quiere un porcentaje de una futura venta por el tricolor y son valores a los que no estaría dispuesto a negociar el Inter de Milan.

