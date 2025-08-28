El insólito mensaje de Emelec a Barcelona SC, para que Ecuador derrote a Perú en el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos del popular influencer español, Ibai. Ha generado un gran revuelo en Ecuador. El país está en los cuartos de final de dicho torneo, donde compite con su plato tradicional, Encebollado y Bolón de verde con jugo de carne.

En medio de una competencia muy reñida contra Perú, una de las mejores gastronomías del mundo, las redes sociales explotaron con un viral mensaje de Emelec a Barcelona SC. Ambos equipos son muy populares en la ciudad donde habitualmente se sirve este tipo de desayuno.

Con la intención de ganar esta llave ante Perú, Emelec le pidió a Barcelona SC activar a sus seguidores para que voten por Ecuador en la competencia y así vencer a Perú. De momento, hay un empate técnico entre ambos países en Instagram y TikTok.

“Barcelona SC, Así como hacemos que se acaben los encebollados, hagamos que gane. Confirma! Activa los tuyos, que activo los míos”, dice el comentario de Emelec que ha generado todo tipo de revuelo en redes sociales.

ver también Keny Arroyo se queda fuera del Besiktas por “motivos disciplinarios”

El comentario de Emelec a Barcelona SC por el Mundial de Desayunos. (Foto: Captura de pantalla)

Emelec y Barcelona SC justamente se enfrentarán en el Clásico del Astillero en la LigaPro después del parón de Eliminatorias. Será un duelo clave para definir el futuro, sobre todo del ‘Bombillo’, pensando en meterse al primer hexagonal del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa mundial: Independiente del Valle compró un equipo en Brasil

¿Cuándo se jugará el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC?

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC en el estadio Monumental se jugará desde las 17H30 del próximo domingo. 14 de septiembre de 2025. El partido se disputará en el estadio Capwell, donde no se espera un encuentro tan amistoso como este reciente mensaje.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones a 2 fechas de jugarse el clásico del Astillero:

Encuesta¿Qué país ganará el duelo? ¿Qué país ganará el duelo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad