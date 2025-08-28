Este jueves 28 de agosto de 2025 Emelec recibió la noticia de que uno de sus jugadores titulares está prohibido de jugar en algún partido de la LigaPro. Esto ha causado gran sorpresa en el club, que a poco de un partido clave contra Aucas perdería a una de sus figuras.

Fue tendencia en el fútbol ecuatoriano, que la FEF decidió sancionar a Luis Caicedo prohibiendo que juegue cualquier partido porque Manta FC reclama valores adeudados al jugador. Esto por un presunto “doble contrato” del jugador en el 2020 y 2021.

Ahora el futbolista se ve obligado a pagarle al club más de 27 mil dólares para poder levantar la sanción y jugar. No es una sanción o castigo a Emelec, sino una sanción contra el jugador ecuatoriano. Se espera que se pueda levantar en las próximas horas.

Se ha reportado que Emelec ya se está poniendo al tanto de la situación y haría algún movimiento para recuperar al jugar que se recuperó de una lesión y ahora sería titular. Luis Caicedo llegó al ‘Bombillo’ a mitad de temporada, tras un breve paso por Delfín.

La sanción a Luis Caicedo por parte de FEF. (Foto: @EcuRadioDeporte)

A diferencia de lo que rumoreó, en realidad, Emelec no tiene nada que ver en esta sanción. No es una sanción contra el ‘Bombillo’, es una sanción contra el jugador, que ahora deberá responder si quiere volver a jugar en esta temporada en Ecuador.

Los números de Luis Caicedo en Emelec en esta temporada

Como jugador de Emelec, Luis Caicedo ya lleva en cancha 6 partidos, el central no pudo completar más por una lesión hace un par de meses. Ahora ya recuperado, lo más probable es que vuelva a ser titular para este tramo final y clave de la temporada.