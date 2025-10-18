¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

Este sábado 18 de octubre de 2025 se está jugando el Fulham vs Arsenal por la Premier League, pero nuevamente la lamentable noticia para Ecuador, llega con la ausencia de Piero Hincapié. El ecuatoriano ya se recuperó de su lesión, pero no le alcanzó para entrar en la lista por este motivo.

Piero Hincapié ya está recuperado de su lesión, pero Arteta decidió no llevarlo ni al banco de suplentes porque aún el ecuatoriano no está al 100% desde lo físico y no lo quieren arriesgar. El central tricolor nuevamente tendrá que ver el encuentro desde afuera.

Arsenal sale a este partido con su defensa estelar formada por Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori. Estos 4 nombres se han ganado un espacio en el equipo de Mikel y de momento parecen intocables. A diferencia de otros momentos, no se han lesionado de gravedad.

Incluso durante la semana se especuló con una nueva lesión de Benjamin White, pero el lateral inglés sí está en el banco de suplentes, ya que solo fue un golpe y él sí está al 100% desde lo físico. Arteta tampoco suele arriesgar a sus jugadores cuando apenas se recuperan de una lesión.

ver también Moisés Caicedo vale 100 millones, pero este es el jugador más caro de la Premier League

El once de Arsenal vs Fulham. (Foto: Arsenal)

Para Arsenal este partido es crucial, ya que tiene que ganar para seguir en el liderato de la tabla de posiciones de la Premier League. A los ‘Gunners’ ya se le acercaron equipos como Manchester City y también el Chelsea de Moisés Caicedo, que ganó su partido.

Publicidad

Publicidad

ver también Arteta le preguntó a Xabi Alonso por Piero Hincapié y se llevó una contundente respuesta

¿Qué canal pasa el partido de Fulham vs Arsenal?

El partido de Fulham vs Arsenal se podrá ver por la pantalla de ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

Hincapié no ha jugado ni 1 minuto en la Premier League

Aunque llegó a finales de agosto a 18 de octubre, Piero Hincapié sigue sin jugar un solo minuto por la Premier League. Esta poca regularidad del central ecuatoriano también está preocupando a los aficionados de la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Crees que Hincapié debutará pronto con Arsenal? ¿Crees que Hincapié debutará pronto con Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad