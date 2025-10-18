Moisés Caicedo vale 100 millones, pero este es el jugador más caro de la Premier League

Moisés Caicedo alcanzó un valor de 100 millones en la nueva temporada de la Premier League y entró en el top 10 de los jugadores más caros de toda la temporada en Inglaterra. El jugador ecuatoriano todavía está lejos del jugador más caro de todo el torneo.

Transfermark actualizó el top de los jugadores más caros de la Premier League, donde el jugador más caro de todo el campeonato es Erling Haaland, que tiene un precio de 180 millones de euros. Siendo el jugador más valioso de toda la Premier League.

El top 10 de los jugadores más caros de la Premier League

Así está el top 10 de los jugadores más caros de la Premier League:

Erling Haaland 180 millones Bukayo Saka 140 millones Alexander Isak 140 millones Florian Wirtz 130 millones Declan Rice 120 millones Cole Palmer 120 millones Moisés Caicedo 100 millones Alexis Mac Allister 100 millones Ryan Gravenberch 90 millones Rodri 90 millones

Con esto, Moisés Caicedo se convierte en el segundo jugador más caro de todo Chelsea, ya que el ecuatoriano solo es superado por Cole Palmer. Este valor también refleja lo importante que está siendo Moisés en todo el año. El ecuatoriano es un líder total en su equipo.

ver también Arteta le preguntó a Xabi Alonso por Piero Hincapié y se llevó una contundente respuesta

Erling Haaland es el más caro de la Premier League. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo ha incrementado notablemente su valor por la importancia que viene representando en cancha para Chelsea. El ecuatoriano incluso hace poco se alzó como campeón del mundo en el Mundial de Clubes tras vencer a PSG en la histórica final.

Publicidad

Publicidad

ver también Maresca lo dejó en el banco de suplentes, pero Moisés Caicedo entró a la cancha y Chelsea hizo esto

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada con Chelsea

En todo lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha sumado minutos en 15 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 3 goles y ha dado 1 asistencia. Ahora el futbolista ecuatoriano suma más de 1.200 minutos con la camiseta de los ‘Blues’.

¿Cómo se ha incrementado el valor de Moisés Caicedo?

El valor de Moisés Caicedo ha crecido en más de 90 millones desde cuando llegó a la Premier League. Cuando fichó por Brighton a comienzos de 2021, el tricolor llegó con un valor financiero de 6 millones de euros, y ahora en octubre de 2025 cuesta 100 millones.

Encuesta¿Moisés Caicedo será el jugador más caro de la Premier League? ¿Moisés Caicedo será el jugador más caro de la Premier League? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad