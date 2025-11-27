Los hinchas de Barcelona SC no han dejado de cuestionar a Jhonny Quiñónez en toda la temporada, tras varios malos resultados. El volante ha quedado expuesto a diferentes jugadas, donde se ha notado falta de técnica. Ahora su futuro termina sorprendiendo a todos.

Aunque es el hombre de confianza de Ismael Rescalvo, Jhonny Quiñónez tiene contrato hasta finales de 2025 en Ecuador, y luego tiene que volver a Argentina, donde Independiente es dueño de su pase. Los amarillos tienen una opción de compra sobre él.

De acuerdo, a la información que trasciende de diferentes medios de Argentina, Jhonny Quiñónez no cuenta para Gustavo Quinteros en Independiente. Por lo cual, el jugador no será tomado en cuenta por su club para 2026 y ahora depende de un movimiento de Barcelona SC.

En Avellaneda esperarían a la decisión que tome Barcelona SC con Jhonny Quiñónez, si los amarillos no lo quieren comprar, el jugador saldrá a la venta y se esperará diferentes ofertas. En esta temporada, ha sumado varios minutos con la camiseta del ‘Ídolo’.

Jhonny Quiñónez es titular en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Desde la llegada de Ismael Rescalvo, Jhonny Quiñónez se ha convertido en un jugador fijo en el once de Barcelona SC. El volante, muy criticado en cada encuentro, es una pieza clave e innegociable para el DT. Por lo cual, se espera que Rescalvo presione para que se quede.

Publicidad

Publicidad

Su paso por Argentina no fue el mejor, pese a que llegó por pedido expreso del DT de Independiente en aquel momento, Carlos Tévez. El volante ecuatoriano rápidamente perdió espacio, y los últimos meses, antes de llegar a BSC, no era tomado en cuenta ni para el banco de suplentes.

ver también Independiente del Valle puede ganar la LigaPro y esta fortuna ante Liga de Quito

Los números de Jhonny Quiñónez en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Barcelona SC, y en medio de diferentes competencias, Jhonny Quiñónez ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. El futbolista ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 2.300 minutos.

El valor de mercado de Jhonny Quiñónez

De acuerdo, a la información de Transfermark, Jhonny Quiñónez tiene un valor de mercado de 500.000 dólares. Cuando llegó a Argentina fue comprado por casi 1 millón de dólares, por lo cual, se espera que Independiente termine buscando una venta similar.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC? ¿Qué debe hacer Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis