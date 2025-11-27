El próximo viernes 28 de noviembre de 2025 Independiente del Valle se puede coronar campeón de la LigaPro, si logra vencer a Liga de Quito. El equipo ‘Rayado’ ya sacó una gran ventaja, pero un triunfo en esta jornada podría sellar la segunda LigaPro de su historia.

Venciendo a Liga de Quito, Independiente del Valle liquidaría toda expectativa matemática de LDU y se coronaría campeón, aunque no habría coronación en ese estadio. La copa se la entregarían en el siguiente partido que haga de local ante Libertad.

No obstante, lo que sí se confirma es que Independiente del Valle ganaría una fortuna por llevarse la LigaPro. El equipo ecuatoriano recibiría un poco más de 200 mil dólares por parte de LigaPro, mientras que también recibiría 1 millón de dólares por parte de FEF, tras un fondo de CONMEBOL. Es decir, por ser campeón más de 1.2 millones.

A este premio económico, también se debe sumar que Independiente del Valle se gana poco más de 3 millones de dólares por clasificar de manera directa a la Copa Libertadores. El equipo habrá conseguido su segunda LigaPro, en menos de 5 años.

Liga de Quito, por otro lado, se aferra a una remontada sin precedentes en la LigaPro. Para ser tricampeones, los ‘Albos’ deben vencer a Independiente del Valle en sus dos partidos, el de la jornada y uno aplazado, y esperar que caiga en al menos 2 de los 3 partidos que le restan, siendo prácticamente imposible.

Sin embargo, para Liga de Quito es clave no perder ante IDV y no figurar en la foto del equipo que le dio “la victoria de campeonato”. En los últimos 2 años, ambos clubes estuvieron definiendo al campeón ecuatoriano, y fue Liga el que se llevó los títulos.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs IDV por la LigaPro?

El partido de Liga de Quito contra Independiente del Valle comenzará desde las 19H00 de este viernes, 28 de noviembre de 2025. Se espera un estadio con buena acogida de público.

¿Qué canal pasa el partido de Liga vs Independiente del Valle?

Estos serán los 3 canales disponibles para ver el partido de Liga de Quito contra Independiente del Valle:

Zapping Sports

El Canal del Fútbol (Fuera de Ecuador)

Teleamazonas (Señal abierta)

