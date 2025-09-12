Faltan meses pero Ecuador ya tiene casi 20 fijos para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador tiene cuenta regresiva para lo que será el Mundial 2026, con varios amistosos pendientes como últimas pruebas para que Sebastián Beccacece saque conclusiones. Lo que resta definir al DT argentino serán los 10 espacios que le quedan, esto porque Beccacece ha dejado claro cuáles son sus fijos.

Hay cerca de una veintena de jugadores que salvo lesiones integrarán la lista del Mundial. En el arco Hernán Galíndez y Gonzalo Valle tienen todo para estar en la nómina, el tercero podría ser Moisés Ramírez aunque mucho dependerá de si continúa con minutos en su club.

En la defensa, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, William Pacho son los centrales que tienen el puesto garantizado. Según las convocatorias, el cuarto lugar lo podrían definir Félix Torres o Xavier Arreaga. En el lateral Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado son los que tienen el puesto asegurado, muy cerquita en consideración están Christian y Bryan Ramírez.

En la línea de volantes, Moisés Caicedo y Alan Franco son los volantes de contención que tienen seguro su puesto. Jordy Alcívar es el nuevo considerado en la última fecha de Eliminatorias. Los jugadores en la ofensiva son Kendry Páez y Pedro Vite, con tal vez la chance de que se sume Darwin Guagua.

ver también El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

Jordy Alcívar fue el último nuevo convocado de Ecuador. Foto: Getty.

ver también El sorpresivo club que firmó a Nilson Angulo luego de brillar en la Selección de Ecuador

En los extremos, Nilson Angulo, Alan Minda y Gonzalo Plata son los fijos. Con un espacio más que disputarán entre Yeboah y Jeremy Sarmiento. Finalmente en la delantera, parece que repetirán Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Enner Valencia. Este puesto es donde menos chances de sorpresas haya.

Publicidad

Publicidad

ver también El Marsella no pudo pero Joel Ordóñez se iría a un gigante de Europa

ver también Figura de Emelec se va GRATIS al final de año: “Le ofrecieron mucho menos de lo que pidió”

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

¿Qué es lo más lejos que Ecuador llegó en el Mundial?

Lo más lejos que Ecuador ha llegado en el Mundial fue en 2006, cuando ‘La Tri’ clasificó hasta los octavos de final. Ese ha sido el mejor resultado, y Beccacece ha revelado que se quiere sobrepasar este nivel.

Publicidad