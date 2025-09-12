Figura de Emelec se va GRATIS al final de año: “Le ofrecieron mucho menos de lo que pidió”

Malas noticias llegan al entorno de Emelec a pocos días del Clásico del Astillero y es que una de sus figuras no continuará en el equipo para el próximo año. Uno de los titulares del equipo va tras no llegar a un acuerdo económico en LigaPro.

Diogo Baguí está viviendo sus últimos partidos como jugador de Emelec, según el periodista Carlos Xavier Arguello. El central ecuatoriano no llegó a un acuerdo económico: “Le ofrecieron cuatro veces menos del salario que pidió”, comentó el comunicador.

En Emelec no solo lamentarán la salida de uno de sus titulares, si no que también tendrá que ver como uno de los jugadores con mayor proyección se va sin dejar ingresos económicos. Su salida fácilmente podría haber dejado más de 1 millón de dólares.

A Bagui ofertas no le faltarán, de hecho es confirmado que Barcelona SC estuvo detrás de sus servicios y que le acercaron una propuesta que en lo económico es mayor. Liga de Quito también habría preguntado por si situación cuando aún tenía contrato.

ver también ¿Escuchará Gallardo? El jugador de Ecuador que piden los hinchas de River Plate

Diogo Bagui – Emelec

ver también El sorpresivo club que firmó a Nilson Angulo luego de brillar en la Selección de Ecuador

No es el único referente de Emelec que podría salir, Christian Cueva también dejaría Emelec tras estar varios meses impagos. Clubes del exterior lo contactaron al volante peruano.

Publicidad

Publicidad

ver también El Marsella no pudo pero Joel Ordóñez se iría a un gigante de Europa

ver también ¿De los mejores pagados? El millonario salario que cobraría Sebastián Beccacece si renueva con Ecuador

Los jugadores que Emelec presentó en su Explosión Azul para junio

Kevin Arroyo, Marco Cuero, Josué Palma, Mario Valero, Sergio Quintero, José Francisco Cevallos, Luis Castillo, Jean Carlos Quiñónez, Justin Cuero, Christian Cueva fueron anunciados como refuerzos para Emelec.

¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero?

Emelec y Barcelona se enfrentan el domingo 14 de septiembre en el Clásico del Astillero, encuentro que es vital para las aspiraciones de ambos equipos. Los azules pelean meterse al hexagonal y los amarillos quieren asegurar Copa Libertadores.

Encuesta¿Es camisetazo si Diogo Bagui se va a Barcelona? ¿Es camisetazo si Diogo Bagui se va a Barcelona? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad