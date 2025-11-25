A Barcelona SC tampoco le quedan muchas grandes oportunidades para la temporada 2025, por lo cual, ya solo piensa en armar la plantilla para 2026. El ‘Ídolo’ que tendría el regreso de Bruno Caicedo, también está muy interesado en otro delantero del fútbol ecuatoriano.

El apuntado por los amarillos sería Rafael Monti, el delantero argentino, acaba de descender con Vinotinto, sin embargo, es muy poco probable que el goleador juegue en la Serie B en el siguiente año. Son varios los clubes que lo están buscando y el ‘Ídolo’ uno de los principales, como se reveló hace meses.

Monti ahora suena con más fuerza, porque tras su descenso, el goleador argentino buscaría una rápida salida a un equipo de primera, y el club también asegurarse una venta. Rafael tiene contrato con los ‘Chamos’ hasta finales de 2028.

Por otro lado, en Barcelona SC ya empiezan a pensar en la salida de Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano no seguiría en el club amarillo, pese a los esfuerzos de la directiva. Casi no juega con Rescalvo y por eso se ve poco probable que se quede en 2026.

Monti fue uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: Imago)

No se descarta que Barcelona SC tenga competencia en el mercado de fichajes por Rafael Monti. Esto, debido a que, el goleador no solo despertó el interés de los grandes, sino que equipos como Aucas, Orense, Católica, y otros, también se han mostrado interesados por un nuevo goleador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Rafael Monti en esta temporada

ver también Independiente del Valle quiere quitarle un “fichaje” casi cantado a Liga de Quito

En toda la temporada con Vinotinto del Ecuador, Rafael Monti marcó un total de 18 goles. El goleador argentino solo disputó 35 partidos, porque su equipo terminó cayendo a puestos de descenso y jugó un cuadrangular. Estuvo en cancha más de 2.500 minutos.

El valor de mercado de Rafael Monti

Rafael Monti actualmente tiene un valor de mercado de 800 mil dólares. Vinotinto podría venderlo por esta cifra o más, o algún equipo buscar una cesión. El método de transferencia también terminará siendo clave para decidir a qué equipo se va.

Encuesta¿Crees que Barcelona SC debe fichar a Rafael Monti? ¿Crees que Barcelona SC debe fichar a Rafael Monti? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: