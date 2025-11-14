Barcelona SC busca el último objetivo que le queda para el 2025: la clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras tanto la directiva ya trabaja en el armado del plantel. Ismael Rescalvo ya pidió su lista de jugadores que quiere como fichajes y volver a competir.

El DT español le ha pedido a la directiva un lateral izquierdo, un volante de marca, un delantero. Todo esto también a la espera de conocer las saldidas que seguramente habrá.

Por la banda zurda, Aníbal Chalá, Bryan Carabalí, Mario Pineida ni los centrales adaptados fueron solución y el club quiere reforzar ese puesto. Aún no han trascendido nombres para la defensa.

Sobre el volante central, Jhonny Quiñónez ha sido de los más criticados y el ecuatoriano podría irse. El centrocampista y lateral que habría sido contactado por Barcelona es José Carabalí.

Y el otro puesto prioritario para Rescalvo es de delantero, Octavio Rivero podría salir ante ofertas del exterior y con Felipe Caicedo pensando en el retiro, los amarillos van por un delantero.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

José Caraalí tiene la oferta de Barcelona.

