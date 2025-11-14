Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Los jugadores que Ismael Rescalvo pidió para el Barcelona 2026

Barcelona SC empieza a delinear el plantel de la siguiente temporada y revelan los jugadores que pidió Ismael Rescalvo para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los jugadores que Ismael Rescalvo pidió para el Barcelona 2026 Foto: Getty
Los jugadores que Ismael Rescalvo pidió para el Barcelona 2026 Foto: Getty

Barcelona SC busca el último objetivo que le queda para el 2025: la clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras tanto la directiva ya trabaja en el armado del plantel. Ismael Rescalvo ya pidió su lista de jugadores que quiere como fichajes y volver a competir.

El DT español le ha pedido a la directiva un lateral izquierdo, un volante de marca, un delantero. Todo esto también a la espera de conocer las saldidas que seguramente habrá.

Por la banda zurda, Aníbal Chalá, Bryan Carabalí, Mario Pineida ni los centrales adaptados fueron solución y el club quiere reforzar ese puesto. Aún no han trascendido nombres para la defensa.

Sobre el volante central, Jhonny Quiñónez ha sido de los más criticados y el ecuatoriano podría irse. El centrocampista y lateral que habría sido contactado por Barcelona es José Carabalí.

Y el otro puesto prioritario para Rescalvo es de delantero, Octavio Rivero podría salir ante ofertas del exterior y con Felipe Caicedo pensando en el retiro, los amarillos van por un delantero.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Publicidad
Los cuatro extranjeros que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

ver también

Los cuatro extranjeros que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

José Caraalí tiene la oferta de Barcelona.

José Caraalí tiene la oferta de Barcelona.

En resumen

  • El DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, pidió fichar un lateral izquierdo, un volante de marca y un delantero.
  • José Carabalí, centrocampista y lateral, habría sido contactado por el club.
  • Los puestos a reforzar son prioritarios ante la posible salida de Octavio Rivero y críticas a Jhonny Quiñónez.
  • Barcelona SC busca la clasificación a la Copa Libertadores 2026 como último objetivo del año.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Álex Arce llegaría a Barcelona SC solo por esta gigante fortuna
Fútbol de Ecuador

Álex Arce llegaría a Barcelona SC solo por esta gigante fortuna

Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero
Fútbol de Ecuador

Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero

La otra gran estrella de Barcelona SC que se cansó de Rescalvo y se quiere ir
Fútbol de Ecuador

La otra gran estrella de Barcelona SC que se cansó de Rescalvo y se quiere ir

Billy Arce no juega en Atlético Nacional y regresaría a un grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Billy Arce no juega en Atlético Nacional y regresaría a un grande de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo