“Yo ya tengo una edad…” Felipe Caicedo enciende las alarmas de su futuro en Barcelona SC

En las últimas horas se reveló que Barcelona SC estaba buscando la renovación de contrato de Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano no ha jugado casi nada en toda la temporada, pero el ‘Ídolo’ quiere contar con él para el siguiente curso. Ahora el jugador dejó muchas dudas.

Fue el mismo Felipe Caicedo el que aclaró que no sabe si renovará su contrato con Barcelona SC. El goleador ecuatoriano no empezó nada bien la temporada, ya que las lesiones no lo dejaron jugar con regularidad, y es que venía de una para de más de 1 año sin jugar.

“No sé. Quiero ver cómo terminan estos 8 partidos. El corazón me pide una cosa, y el cuerpo otra. Hay que ser conscientes, yo ya tengo una edad, no inicié bien…”, comentó el jugador ecuatoriano en la zona mixta, tras el partido ante Libertad, donde volvió a ser titular.

El goleador histórico ya quiso marcharse de Barcelona SC a mitad de temporada, cuando el equipo amarillo quedaba eliminado de Copa Libertadores. El goleador se quedó porque la directiva lo terminó manteniendo y motivando para que se quede hasta terminar su contrato.

Felipe Caicedo llegó a Barcelona SC para “cumplir” el sueño de niño. Ya que el delantero ecuatoriano ha declarado ser hincha del ‘Ídolo’ en toda su carrera. Su fichaje dio mucha ilusión, pero estuvo lejos de demostrar lo que se esperaba de él.

Los números de Felipe Caicedo en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Felipe Caicedo apenas ha jugado 17 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 3 goles y lleva en cancha casi 600 minutos. Con estos números, es normal que el mismo jugador se piense en renovar su contrato.

Todos los partidos que se ha perdido Felipe Caicedo

En todo lo que va de temporada, Felipe Caicedo se ha perdido 22 partidos ya sea por lesión o por decisión del DT. Con Ismael Rescalvo casi que ni ha jugado, aunque también estuvo lesionado. Su primera titularidad recién fue el pasado fin de semana.

En resumen:

