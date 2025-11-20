Flamengo empieza a delinear lo que será la siguiente temporada, y parece que entre sus planes no está Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano fue puesto como transferible y ya hay un precio de venta por el seleccionado.

Según el portal Moon BH de Brasil, Flamengo busca fichar a Roger Guedes del Al Rayyan de Qatar. El valor del brasileño tiene un precio de 18 millones de dólares, por lo que buscarán algunas salidas.

Flamengo en su momento puso cerca de 10 millones de dólares para sacarlo del Al Sadd de Qatar, por lo que ahora tras ser figura del club, haber sumado varios trofeos y ser fijo en la Selección no aceptarán menos de 15 millones de dólares por su salida.

Ofertas no le faltarán a Gonzalo Plata, dentro del mismo Brasileirao ya hablan de un interés real del Cruzeiro, mientras que en Europa clubes españoles como el Valencia y los ingleses West Ham, Bournemouth y Leeds United también lo quisieron.

Es uno de los jugadores de confianza de Filipe Luis, DT del Fla, sin embargo sus expulsiones sumado a las polémicas por estar de fiesta en varias ocasiones previo a partidos hizo que la directiva lo ponga como transferible.

El tiempo de contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Sin duda la salida de Gonzalo Plata, en caso de darse, sería prematura ya que el ‘tricolor’ tiene contrato vigente hasta el 2029 y sin los episodios recientes no habría motivo para querer venderlo.

Gonzalo Plata – Selección Ecuador

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha sumado en cancha más de 2.000 minutos, repartidos entre 46 partidos. El extremo ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. También lleva ya 3 tarjetas rojas en las últimas semanas, aunque una fue anulada por CONMEBOL.

En resumen