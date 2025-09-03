Es tendencia:
Seleccion Ecuador

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

La Selección de Ecuador alista su once para jugar contra Paraguay y tendría un sorpresivo titular para jugar en Asunción.

Por Gustavo Dávila

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay. Foto: Getty.

La Selección de Ecuador enfrenta mañana en Asunción a la Selección de Paraguay y a falta del entrenamiento de la tarde, ya hay novedades de la alineación para el cierre de Eliminatorias. La ‘Tri’ tendrá a una sorpresa desde el arranque contra la dura selección de Gustavo Alfaro.

Denil Castillo arrancaría como titular en el mediocampo junto a Moisés Caicedo y Pedro Vite. El joven volante es parte del FC Midtjylland de Dinamarca y a sus 21 años se sigue consolidando en Europa.

Los hinchas reaccionaron con sorpresa por la decisión de Sebastián Beccacece de incluir al ex Liga de Quito, pero aplaudieron la búsqueda de alternativas en estos dos partidos. Otra de las alternativas es Kendry Páez, quién ya suma minutos con el Racing de Estrasburgo.

El resto del once de Ecuador para jugar contra Paraguay estaría formado por: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho, Ordóñez; Caicedo, Vite, Castillo; Angulo, Valencia, Plata.

ver también

Once de Ecuador – De Una SF.

ver también

Con la noticia del once, los ecuatorianos volvieron a cuestionar la titularidad de Enner Valencia por encima de Leonardo Campana, que viene con mejor rodaje en su club.

ver también

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

ver también

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas
Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina

Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
gustavo dávila
Gustavo Dávila
