Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

La Selección de Ecuador enfrenta mañana en Asunción a la Selección de Paraguay y a falta del entrenamiento de la tarde, ya hay novedades de la alineación para el cierre de Eliminatorias. La ‘Tri’ tendrá a una sorpresa desde el arranque contra la dura selección de Gustavo Alfaro.

Denil Castillo arrancaría como titular en el mediocampo junto a Moisés Caicedo y Pedro Vite. El joven volante es parte del FC Midtjylland de Dinamarca y a sus 21 años se sigue consolidando en Europa.

Los hinchas reaccionaron con sorpresa por la decisión de Sebastián Beccacece de incluir al ex Liga de Quito, pero aplaudieron la búsqueda de alternativas en estos dos partidos. Otra de las alternativas es Kendry Páez, quién ya suma minutos con el Racing de Estrasburgo.

El resto del once de Ecuador para jugar contra Paraguay estaría formado por: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho, Ordóñez; Caicedo, Vite, Castillo; Angulo, Valencia, Plata.

Con la noticia del once, los ecuatorianos volvieron a cuestionar la titularidad de Enner Valencia por encima de Leonardo Campana, que viene con mejor rodaje en su club.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

