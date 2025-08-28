Keny Arroyo pasa el peor momento de su carrera en el Besiktas y el jugador ecuatoriano ya no cuenta para el equipo de Turquía. Ahora mismo, el que ya es su ex entrenador, Ole Gunnar Solskjær, reveló que el jugador no fue convocado por temas de disciplina.

Aunque el DT no aclaró qué hizo Keny Arroyo para perderse el reciente partido con el Besiktas, el entrenador fue puntual de por qué no lo llamaba: “Si algunos jugadores no toman las decisiones correctas, nosotros tomaremos otras decisiones. Keny Arroyo no estará hoy en la convocatoria por motivos disciplinarios“, comentó el DT, que poco después fue despedido.

Esta “sanción” llega en el contexto donde Arroyo dejó mensajes que se interpretaron como una clara intención de querer salir de Turquía para irse a Brasil. El futbolista tricolor ha entrado en planes de Cruzeiro para ser su nuevo refuerzo.

Toda esta polémica con Keny Arroyo se da en medio de lo mal que la está pasando el ecuatoriano. El extremo llegó y le dieron la camiseta número 10, lo mantuvieron como una figura, pero tras estos problemas el club le dio la espalda y hasta le quitó el número.

Keny Arroyo pierde todo espacio en Besiktas. (Foto: GettyImages)

Estos problemas fuera de la cancha han derivado en que el mismo Keny Arroyo pierda espacio en el once titular de la Selección de Ecuador y en las convocatorias. El extremo necesita minutos en algún equipo y calidad de lo mismo, para llegar a jugar el Mundial de 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Keny Arroyo en el Besiktas?

En Turquía, Keny aún tiene un acuerdo firmado hasta 2029. Con una valoración de mercado de 7 millones, no se espera que su largo acuerdo sea un problema para finalmente venderlo a Brasil.

¿Cuánto pagaría Cruzeiro por el ecuatoriano?

Cruzeiro se movería en el mercado por Keny Arroyo y pagaría una cifra superior a los 5 millones de dólares. El tricolor tiene contrato aún por varios años y aunque es un “problema” para el club, no lo dejarían ir por poco dinero.

