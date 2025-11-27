Gilmar Napa fichó por Emelec a comienzos de 2023 como el arquero del “futuro” de la Selección de Ecuador. El portero que había destacado en categorías inferiores, terminó sumando números muy malos en el ‘Bombillo’ y a mitad de año se quedó sin equipo.

Napa fue anunciado como el nuevo arquero de Guayaquil City para la temporada 2026. El portero ecuatoriano se encuentra ante una oportunidad clave para volver a destacar en Ecuador y de a poco volverse a ganar un lugar en la consideración de los arqueros del país.

Cuando Beccacece apenas llegó a Ecuador, una de las primeras convocatorias de la Selección de Ecuador tuvo a Gilmar Napa, pese a que venía siendo suplente. El DT se ha caracterizado por la confianza en jóvenes porteros, de ahí que, Napa también vea esta oportunidad para volver a ‘La Tri’.

Guayaquil City regresa a la Serie A para 2026, por lo cual, Napa también tendría la oportunidad de ser un arquero titular en el club de la ciudad. Debido a que, el portero actual del City, Rodrigo Perea, tiene 35 años de edad y podría perder el puesto.

City anunció a Napa como su nuevo fichaje. (Captura de pantalla)

Napa también se convierte en el primer fichaje oficial para la siguiente temporada. El portero ecuatoriano pudo firmar sin ningún inconveniente con el City, porque estaba “libre”. Emelec lo terminó liberando de su contrato a mitad de 2025.

Los números de Gilmar Napa en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Gilmar Napa solo pudo jugar 9 partidos en tres temporadas. El joven portero recibió 12 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en 1 partido. El arquero fue muy suplente durante todo su paso por el ‘Bombillo’ de Pedro Ortiz.

Gilmar Napa cuenta para la Selección de Ecuador

El portero de 22 años de edad se ganó un lugar en las divisiones formativas de la Selección de Ecuador. Fue muy destacado su rendimiento en el equipo Sub-20, donde hasta era el capitán. Beccacece solo lo llamó en una ocasión para el equipo mayor, donde todavía no ha podido debutar.

