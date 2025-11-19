Esta semana trascendió que desde los propios jugadores de la Selección de Ecuador había malestar con Sebastián Beccacece por la forma de hacerlos jugar, pues tras el partido vs. Nueva Zelanda quedó todo claro. Gonzalo Plata envió un contundente mensaje.

“Necesita un partido de estos. Me siento muy bien también con el profesor, nos da mucha confianza a todos, siempre nos transmite confianza dentro y fuera del campo”, arrancó en charlas con El Canal del Fútbol.

“Sabemos que hay mucha gente fuera que no lo quiere, pero todo el apoyo y la confianza. Vamos a respetarlo, apoyarlo a lo que necesite y vamos a dar la vida por él”, continuó respaldando al DT.

En el segundo gol de Ecuador las cámaras registraron un abrazo grupal de los jugadores de la ‘Tri’ a Beccacece, en lo que se interpreta como un respaldo del plantel. Plata también reconoció que necesitaban ganar para salir de la racha de empates.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

