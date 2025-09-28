Es tendencia:
Gonzalo Plata recibió dura acusación en Brasil y Flamengo tomará medidas

Desde Brasil acusaron a Gonzalo Plata y a los jugadores de Flamengo de sorpresiva indisciplina en Libertadores y el club tomará medidas.

Por Gustavo Dávila

Gonzalo Plata recibió dura acusación en Brasil y Flamengo toma contundente decisión Foto: Getty
Gonzalo Plata recibió dura acusación en Brasil y Flamengo toma contundente decisión Foto: Getty

Nueva polémica en Brasil tiene a Gonzalo Plata y al resto de jugadores del Flamengo en el centro del escándalo. Al gigante de Brasil lo acusaron de haberse ido de fiesta luego de haber clasificado a semifinales de Copa Libertadores.

El portal de Leo Días había publicado que varios jugadores de Flamengo salieron hasta altas horas de la madrugada en Buenos Aires tras eliminar a Estudiantes de La Plata. Esta noticia se hizo eco en Brasil y no demoró en llegar la respuesta de parte del ‘Mengao’.

Mediante sus redes sociales oficiales, Flamengo desmintió contundentemente que sus jugadores hayan salido de fiesta luego de eliminar a Estudiantes y meterse a los cuatro mejores de América. El comunicado señala que analizan tomar acciones legales.

Gonzalo Plata, antes de llegar a Flamengo, ya había estado involucrado en fiestas o episodios de festejos luego de partidos importantes. El ecuatoriano ahora destaca por su profesionalismo.

Gonzalo Plata vs. Estudiantes de La Plata

Gonzalo Plata vs. Estudiantes de La Plata

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 26 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes. El ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. Suma en cancha más de 1.700 minutos, siendo de lo mejor del equipo.

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
