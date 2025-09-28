Nueva polémica en Brasil tiene a Gonzalo Plata y al resto de jugadores del Flamengo en el centro del escándalo. Al gigante de Brasil lo acusaron de haberse ido de fiesta luego de haber clasificado a semifinales de Copa Libertadores.
El portal de Leo Días había publicado que varios jugadores de Flamengo salieron hasta altas horas de la madrugada en Buenos Aires tras eliminar a Estudiantes de La Plata. Esta noticia se hizo eco en Brasil y no demoró en llegar la respuesta de parte del ‘Mengao’.
Mediante sus redes sociales oficiales, Flamengo desmintió contundentemente que sus jugadores hayan salido de fiesta luego de eliminar a Estudiantes y meterse a los cuatro mejores de América. El comunicado señala que analizan tomar acciones legales.
Gonzalo Plata, antes de llegar a Flamengo, ya había estado involucrado en fiestas o episodios de festejos luego de partidos importantes. El ecuatoriano ahora destaca por su profesionalismo.
ver también
Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo
Gonzalo Plata vs. Estudiantes de La Plata
ver también
Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 26 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes. El ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. Suma en cancha más de 1.700 minutos, siendo de lo mejor del equipo.
ver también
Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano
¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?
Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.
ver también
¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle